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В Кремле оценили слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса
Газета.Ru
  • Моя Москва.онлайн2:16
  • Городовой2:50
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Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова — тот заявил, что из-за экономического кризиса на фоне пандемии средний класс может обеднеть.В источнике
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С чего всё начиналось
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Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.
РБК 27 апреля в 16:23
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Царьград 10:54 
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Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

Lenta.ru вчера в 07:50
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Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

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