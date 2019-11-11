Общество
Газета.RuВ Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
В Кремле считают нормальной практикой покупку квартир иностранными гражданами, так как в России рынок свободный. Так Дмитрий Песков прокомментировал недавнее сообщение, что родственники президента Сирии Башара Асада купили в Москве порядка 20 квартир.
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Я не знаю, соответствует ли эта информация действительности, но Россия - это абсолютно свободный рынок. Очень много как граждан России, так и граждан других стран, иностранцев покупают здесь объекты недвижимости. Это нормально, широко распространенная практика.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:16
с чего всё началось
Родственники президента Сирии Башара Асада купили как минимум 19 квартир в Москва-сити, 18 из которых расположены в жилом комплексе «Город Столиц», еще одна находится в башне «Федерации», сообщает Financial Times.Дождь06:58
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