с чего всё началось

Я не знаю, соответствует ли эта информация действительности, но Россия - это абсолютно свободный рынок. Очень много как граждан России, так и граждан других стран, иностранцев покупают здесь объекты недвижимости. Это нормально, широко распространенная практика.

В Кремле считают нормальной практикой покупку квартир иностранными гражданами, так как в России рынок свободный. Так Дмитрий Песков прокомментировал недавнее сообщение, что родственники президента Сирии Башара Асада купили в Москве порядка 20 квартир.

В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве

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