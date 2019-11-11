с чего всё началось

Я не знаю, соответствует ли эта информация действительности, но Россия - это абсолютно свободный рынок. Очень много как граждан России, так и граждан других стран, иностранцев покупают здесь объекты недвижимости. Это нормально, широко распространенная практика.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, имеется ли у президента Сирии Башара Асада недвижимость на территории "Москва-Сити". Об этом сообщает РИА "Новости".

Песков оценил данные о недвижимости Асада в «Москва-Сити»

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