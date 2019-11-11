Политика

Газета.RuГазета.RuПесков оценил данные о недвижимости Асада в «Москва-Сити»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, имеется ли у президента Сирии Башара Асада недвижимость на территории "Москва-Сити". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Дмитрий Песков
Я не знаю, соответствует ли эта информация действительности, но Россия - это абсолютно свободный рынок. Очень много как граждан России, так и граждан других стран, иностранцев покупают здесь объекты недвижимости. Это нормально, широко распространенная практика.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:16
с чего всё началось
Родственники президента Сирии Башара Асада купили как минимум 19 квартир в Москва-сити, 18 из которых расположены в жилом комплексе «Город Столиц», еще одна находится в башне «Федерации», сообщает
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