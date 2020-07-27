Телефонный разговор 26 июля президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - носил конструктивный и деловой характер. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атмосфере этой беседы лидеров.

с чего всё началось

Телефонный разговор между президентами России и Украины, который состоялся 26 июля, носил деловой и конструктивный характер. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Атмосферу разговора глава пресс-службы Кремля оценил как весьма содержательную.

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