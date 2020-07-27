Политика

Военное делоВоенное делоВ Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского

Телефонный разговор между президентами России и Украины, который состоялся 26 июля, носил деловой и конструктивный характер. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Атмосферу разговора глава пресс-службы Кремля оценил как весьма содержательную.
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Песков назвал конструктивным и содержательным разговор Путина и Зеленского

Телефонный разговор 26 июля президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - носил конструктивный и деловой характер. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атмосфере этой беседы лидеров.
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Песков высказался о телефонном разговоре Путина и Зеленского

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Песков назвал конструктивным и содержательным разговор Путина и Зеленского

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В Кремле назвали конструктивной атмосферу беседы Путина и Зеленского

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В Кремле назвали конструктивной беседу Путина и Зеленского

RT на русском06:25

В Кремле назвали содержательным телефонный разговор Путина и Зеленского

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Армия и оружие

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Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске

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РИА Новости 09:52
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Происшествия

Пожар в московском СИЗО-6 локализован

Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 11:10
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Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
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Общество

Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
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Политика

В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:49
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Спорт

Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио

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Газета.Ru 04:11
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Общество

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РБК 07:47
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Шоу-бизнес

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Общество

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Политика

МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов

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Происшествия

ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
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Политика

В Великобритании признали мощь российского флота

Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
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Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
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Транспорт

«Автодор» введет сезонные тарифы на платных трассах

На платных участках трасс компании "Автодор" с 28 июля начнут действовать сезонные тарифы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
Москва 24 09:54
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Официально: Netflix анонсировал еще один приквел «Ведьмака»

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Врач назвал причину резкого похудения Милявской

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При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

В Волгоградской области водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал, в результате чего погибли восемь человек.
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В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

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Экономика

Треть экономики России отработала в убыток

Кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток.
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Политика

Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу

Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
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Общество

Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
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