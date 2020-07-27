Политика
Газета.RuВ Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского
"Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным", - сказал Песков. 26 июля Зеленский и Путин обсудили урегулирование ситуации на Украине, позитивно оценили дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе и подчеркнули важность их соблюдения.
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Здоровье
Минздрав прокомментировал резкий скачок смертности в Набережных Челнах
В Набережных Челнах зафиксирован резкий скачок смертности - она выросла на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Kazanfirst.ru 05:54
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Авто
Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou
Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou. Название автомобиля переводится как «большая собака».
Tvoe-avto.com 24 июля в 11:51
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости 04:52
Кино
Герой Киану Ривза в «Константине» мог повстречать Иисуса Христа
Одно из мероприятий виртуального Comic-Con было посвящено 15-летней годовщине со дня выхода фильма «Константин».
Popcornnews.ru 04:15
Происшествия
Адвокат Ефремова попросил перенести заседание по делу о ДТП
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
РИА Новости 05:57
Политика
CNN: опрос показал, что Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах
Опрос проводился в телефонном режиме с 18 по 24 июля по случайной выборке. 51% жителей Флориды поддерживают Байдена, 46% – Трампа.
Evo-rus.com 04:23
Политика
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники.
Москва 24 вчера в 05:56
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
RT на русском 03:14
Кино
Скончалась актриса Оливия де Хэвилленд
26 июля в Париже в возрасте 104 лет скончалась голливудская актриса Оливия де Хэвилленд.
RT на русском 06:19
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили
Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru 05:36
Политика
В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано.
REGNUM 06:37
Общество
Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск на съёмки фильма о протестующих
Музыкант и политик Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о протестующих против задержания губернатора региона Сергея Фургала, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
DP.RU 03:38
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Политика
ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко
Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:08
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Политика
Кремль: Москва не может быть гарантом перемирия в Донбассе
Отвечая на вопрос, может ли гарантировать Кремль соблюдение режима прекращения огня в ДНР и ЛНР, Песков напомнил, что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины.
РЕН ТВ 06:16
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похудела на 30 килограммов благодаря пяти продуктам
Говоря о правильном питании, певица сказала, что ее спасают пять продуктов.
Что происходит 04:17
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Транспорт
Трассу «Таврида» в Крыму могут сдать в эксплуатацию досрочно
Совсем скоро стартуют работы на последнем, восьмом участке «Тавриды». Уже подписан контракт на строительство первой очереди этого участка.
RuNews24.ru 05:15
Футбол
Самарские «Крылья Советов» может возглавить Игорь Осинькин
Говорят, вопрос должен решиться сегодня. Новым наставником самарских «Крыльев Советов» станет главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин.
Терра 03:57
Технологии
«Роскосмос» запустил официальное приложение для смартфонов
Как сообщает ToDay News Ufa, Роскосмос запустил приложения для смартфонов.
ToDay News Ufa 05:22
Футбол
Клубы РПЛ отказались от бывшего полузащитника «Боруссии» Шахина
Футбольный агент Рамил Адигезалов рассказал о переговорах с российскими клубами по трансферу Нури Шахина.
ProstoProSport 05:53
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00