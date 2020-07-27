Политика
Газета.RuВ Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского
"Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным", - сказал Песков. 26 июля Зеленский и Путин обсудили урегулирование ситуации на Украине, позитивно оценили дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе и подчеркнули важность их соблюдения.
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с чего всё началось
Телефонный разговор 26 июля президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - носил конструктивный и деловой характер. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атмосфере этой беседы лидеров.ТАСС06:16
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