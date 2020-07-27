Телефонный разговор 26 июля президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - носил конструктивный и деловой характер. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атмосфере этой беседы лидеров.

с чего всё началось

"Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным", - сказал Песков. 26 июля Зеленский и Путин обсудили урегулирование ситуации на Украине, позитивно оценили дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе и подчеркнули важность их соблюдения.

В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского

Общество Китай испытал крупнейший в мире гидросамолет Крупнейший в мире гидросамолет AG600 успешно завершил свой первый полет над морем. 5

Происшествия В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены По данным следствия, в ночь на 27 июля подозреваемый в ходе ссоры с женой нанес ей не менее трех ударов топором по голове, после чего конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры. 93

Экономика Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов. 12

Спорт Родченков дал интервью впервые за 10 месяцев, замотав лицо шарфом Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал интервью по видеосвязи впервые с осени прошлого года.

Экономика Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет. 285

Политика Посол Украины в США заявил о готовности отключить Россию от SWIFT Напомним, 11 июля политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что Европа не отменит санкции против России ни при каких обстоятельствах.

Общество Тимати сообщил об уходе из Black Star Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. 155

Общество Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости". 104

Политика Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая. 134

Общество Экс-замглавы Минобрнауки предъявили обвинение в мошенничестве Напомним, 6 июля Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве более чем на 50 млн рублей.