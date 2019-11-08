Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший три возможных сценария развития России, продемонстрировал вдумчивый, аналитический подход, который импонирует Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона

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