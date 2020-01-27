Политика
RT на русскомВ Кремле оценили угрозу распространения коронавируса в России
Журналисты задали вопрос об угрозе распространения в России нового коронавируса и о том, планируется ли предпринять какие-нибудь дополнительные шаги, чтобы он не попал на территорию страны. Представитель Кремля напомнил, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова провела брифинг по данной теме.
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Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Происшествия
Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео
В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Здоровье
В Китае за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на треть
За сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на треть, это больше 2700 человек.
Происшествия
Обезображено лицо: во рту у подростка взорвалась электронная сигарета
Во рту у несовершеннолетнего взорвалась электронная сигарета, тем самым причинив ему серьезные травмы.
Происшествия
Житель Польши с криками «я здесь главный» напал на российский грузовик
Житель Польши вырвал дорожный знак и с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик, сообщает портал gorzowianin.pl.
Происшествия
Отец бросил своих детей в аэропорту Шереметьево
Политика
Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании
В Кремле подтвердили, что Наама Иссахар, приговоренная в России к семи с половиной годам колонии по делу о контрабанде гашиша, подала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Происшествия
На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей
Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.
Общество
Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Протоиерей Всеволод Чаплин скончался от острой ишемической болезни сердца, об этом стало известно в результате вскрытия, передает "112".
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
Шоу-бизнес
Принца Гарри и Меган Маркл хотят вернуть в Великобританию
Как сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники, королевская семья хочет вернуть принца Гарри и Меган Маркл, покинувших Великобританию.
Транспорт
В России появились новые камеры фиксации ПДД
Общество
Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
Политика
Путин назначил первого замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Спорт
Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе
Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Происшествия
В Челябинске умерла заболевшая гриппом школьница
В Челябинске от неизвестной болезни умерла 13-летняя девочка.
Политика
Бурлаков заявил, что парламент РФ не должен заслушивать иностранцев
В действующей редакции Конституции п. 3 ст. 100 предусмотрена возможность совместного заслушивания обеими палатами парламента "выступлений руководителей иностранных государств".
Политика
ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков
Сотрудники ФСБ РФ приостановили следственные действия по уголовному делу в отношении моряков с Украины, которые были задержаны за инцидент в Керченском проливе.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Здоровье
Китайские медики выявили новый способ передачи коронавируса
Китайские медики назвали новый способ передачи смертельно опасного коронавируса. Оказалось, что им можно заразиться через глаза.