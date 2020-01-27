Журналисты задали вопрос об угрозе распространения в России нового коронавируса и о том, планируется ли предпринять какие-нибудь дополнительные шаги, чтобы он не попал на территорию страны. Представитель Кремля напомнил, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова провела брифинг по данной теме.

В Кремле оценили угрозу распространения коронавируса в России

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