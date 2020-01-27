Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили угрозу распространения коронавируса в России

Журналисты задали вопрос об угрозе распространения в России нового коронавируса и о том, планируется ли предпринять какие-то дополнительные шаги, чтобы он не попал на территорию страны. Представитель в Кремле напомнил, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова провела брифинг по данной теме.
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В Кремле оценили угрозу коронавируса

Российская газета05:21

Песков оценил принимаемые в России меры безопасности в связи с коронавирусом

Известия05:41

Кремль заявил о принятии мер для борьбы с коронавирусом

Московский Комсомолец05:27

В Кремле оценили угрозу распространения коронавируса в России

RT на русском06:13

Кремль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Lenta.ru05:14

В Кремле прокомментировали принимаемые в России меры против коронавируса

REGNUM06:13

В Кремле оценили меры Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом

РБК05:05
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Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
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В Афганистане разбился пассажирский самолет

РБК 05:04
Происшествия

Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли

РИА Новости 05:19
Политика

ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Известия 05:11
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Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

Live24 вчера в 05:55
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Флагманский смартфон Huawei Mate 30 5G заметно подешевел

Shraibikus News 06:21
Происшествия

Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей

Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Коммерсантъ 05:49
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Джим Керри рассказал, при каком условии снимется в продолжении «Маски»

Фэнтезийная комедия «Маска» (1994) стала одним из самых ярких фильмов в карьере Джима Керри.
Popcornnews.ru 06:20
Общество

Россиянам начнут выдавать справку о трудовой деятельности в МФЦ

Мишустин подписал постановление и дополнил перечень услуг предоставлением справок о трудовой деятельности.
Газета.Ru 03:12
Культура

Режиссер Римас Туминас негативно высказался о Домогарове

Культуромания вчера в 08:01
Происшествия

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Российская газета 03:11
Происшествия

Под Оренбургом двух подростков насмерть засыпало снегом

МИР 24 03:21
Биатлон

Драчев рассказал о причинах низкой скорости российских биатлонистов

Глава СБР Владимир Драчев объяснил причины низкой скорости отечественных биатлонистов. Об этом он рассказал в эфире «Мaтч ТВ».
ProstoProSport 05:44
Политика

Трамп опроверг разоблачения Болтона касательно военной помощи Украине

Трамп опроверг разоблачения Болтона касательно военной помощи Украине.
Деловое.ТВ 05:04
Политика

Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
ТАСС 03:37
Футбол

ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб его бывших защитников Василия и Алексея Березуцких.
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Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Политика

В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака

Экс-глава Минкультуры Владимир Мединский на посту помощника президента займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, информацию об обязанностях Дмитрия Козака уточнят позднее, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:09
Политика

Песков объяснил появление поручения Путина по делу Котова

Президент не принимал решения пересмотреть дело участника митингов Константина Котова, он поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора.
Российская газета 06:02
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Немков выйдет на бой против чемпиона Bellator Бейдера

Боец ММА, россиянин Вадим Немков проведет поединок с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером.
Вестник Кавказа вчера в 02:55
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Доктор Мясников рассказал, кому выгодна шумиха вокруг коронавируса

Шумиху в прессе вокруг коронавируса создают коррупционеры из международных организаций.
ФАН 05:46
Гаджеты

IPhone 6s и iPhone SE обновятся до iOS 14

Касается это iPadOS, которая вряд ли будет доступна для iPad Air 2 и iPad mini 4. В целом же, список довольно внушительный, здесь мы видим, как iPhone SE, так и iPhone шестой версии.
The GEEK 04:37
Общество

SIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае

Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
РБК 04:51
Футбол

Глушаков в Грозном живёт рядом с улицей Путина, ходит по музеям и уже выучил лезгинку

Глушаков живёт в «Грозном-Сити», городом доволен, а местные сёла сравнивает с Ростовской областью Футболисту нравится Грозный.
Чемпионат 06:00
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
Армия и оружие

Обновленный украинский танк Т-64 показали на видео

Испытания новой версии украинского танка Т-64 в различных погодных условиях и типах местности сняли на видео.
Телеканал 360° 25 января в 11:52
Происшествия

В центре Новосибирска застрелили председателя ЖСК

Источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству, что выстрелом в голову был убит председатель правления ЖСК "Залесский" Олег Арчибасов.
РИА Новости 06:25
Происшествия

На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей

Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.
REGNUM 04:28
Политика

«Агент Гитлера»: ЦРУ обнародовало архивные документы о Степане Бандере

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул-2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — приводит телеканал цитату из документа.
Пятый канал 23 января в 21:30
Общество

Назван вероятный источник китайского коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Вечерняя Москва вчера в 14:01
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