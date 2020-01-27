Политика
RT на русскомВ Кремле оценили угрозу распространения коронавируса в России
Журналисты задали вопрос об угрозе распространения в России нового коронавируса и о том, планируется ли предпринять какие-то дополнительные шаги, чтобы он не попал на территорию страны. Представитель в Кремле напомнил, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова провела брифинг по данной теме.
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Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Происшествия
Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли
Политика
ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков
ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Кино
Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде
Гаджеты
Флагманский смартфон Huawei Mate 30 5G заметно подешевел
Происшествия
Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей
Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Кино
Джим Керри рассказал, при каком условии снимется в продолжении «Маски»
Фэнтезийная комедия «Маска» (1994) стала одним из самых ярких фильмов в карьере Джима Керри.
Общество
Россиянам начнут выдавать справку о трудовой деятельности в МФЦ
Мишустин подписал постановление и дополнил перечень услуг предоставлением справок о трудовой деятельности.
Культура
Режиссер Римас Туминас негативно высказался о Домогарове
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Биатлон
Драчев рассказал о причинах низкой скорости российских биатлонистов
Глава СБР Владимир Драчев объяснил причины низкой скорости отечественных биатлонистов. Об этом он рассказал в эфире «Мaтч ТВ».
Политика
Трамп опроверг разоблачения Болтона касательно военной помощи Украине
Трамп опроверг разоблачения Болтона касательно военной помощи Украине.
Политика
Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб его бывших защитников Василия и Алексея Березуцких.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Политика
В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака
Экс-глава Минкультуры Владимир Мединский на посту помощника президента займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, информацию об обязанностях Дмитрия Козака уточнят позднее, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Песков объяснил появление поручения Путина по делу Котова
Президент не принимал решения пересмотреть дело участника митингов Константина Котова, он поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора.
Единоборства
Немков выйдет на бой против чемпиона Bellator Бейдера
Боец ММА, россиянин Вадим Немков проведет поединок с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому выгодна шумиха вокруг коронавируса
Шумиху в прессе вокруг коронавируса создают коррупционеры из международных организаций.
Гаджеты
IPhone 6s и iPhone SE обновятся до iOS 14
Касается это iPadOS, которая вряд ли будет доступна для iPad Air 2 и iPad mini 4. В целом же, список довольно внушительный, здесь мы видим, как iPhone SE, так и iPhone шестой версии.
Общество
SIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае
Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Футбол
Глушаков в Грозном живёт рядом с улицей Путина, ходит по музеям и уже выучил лезгинку
Глушаков живёт в «Грозном-Сити», городом доволен, а местные сёла сравнивает с Ростовской областью Футболисту нравится Грозный.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Армия и оружие
Обновленный украинский танк Т-64 показали на видео
Испытания новой версии украинского танка Т-64 в различных погодных условиях и типах местности сняли на видео.
Происшествия
В центре Новосибирска застрелили председателя ЖСК
Источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству, что выстрелом в голову был убит председатель правления ЖСК "Залесский" Олег Арчибасов.
Происшествия
На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей
Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.
Политика
«Агент Гитлера»: ЦРУ обнародовало архивные документы о Степане Бандере
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул-2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — приводит телеканал цитату из документа.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.