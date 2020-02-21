Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.

с чего всё началось

В Москве крайне озабочены ситуацией в Идлибе, это тема для постоянных обсуждений с Анкарой. О худших сценариях в Кремле говорить не хотели бы, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что террористы, которые атакуют сирийскую армию, должны быть нейтрализованы.

В Кремле оценили вероятность столкновения России и Турции в Идлибе

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