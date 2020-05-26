Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Кремле оценили влияние пандемии коронавируса на мир

Пандемия коронавируса оказывает влияние на повседневную жизнь, отражаясь на доходах и общем уровне дискомфорта, однако такая ситуация происходит уже не в первый раз в истории человечества. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле оценили вероятность новой реальности после коронавируса

Lenta.ru07:43

В Кремле оценили влияние пандемии коронавируса на мир

Известия07:23

Песков назвал разговоры о последствиях пандемии гаданием

РИА Новости06:53

Песков назвал гаданием домыслы о последствиях пандемии для всего мира

Life.ru06:59

Песков ответил на слова о новой реальности после пандемии

РЕН ТВ06:56

Песков рассказал, как пандемия изменит жизнь человечества

Газета.Ru07:08

В Кремле оценили возможность новой реальности после пандемии

РБК06:45
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
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Происшествия

В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона

Lenta.ru 07:35
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Здоровье

В Японии предупредили родителей об опасности масок для детей

Маска может вызвать осложнения, вплоть до асфиксии. Кроме того, маска вызывает перегрев и усиливает нагрузку на сердце малыша.
МедиаКорСеть 06:57
21
Происшествия

Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки

Lenta.ru 02:27
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Происшествия

Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
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Энергетика

Транзит российского газа через Польшу остановлен

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета 07:05
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Экономика

Решетников: объем господдержки экономики превысил 3 триллиона рублей

Уровень закрытости экономики России из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса стремительно снижается, заявил Решетников.
Вести.Ru 06:56
1
Экономика

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
247
Авто

Volkswagen планирует начать сборку в России трех новых моделей

Компания Volkswagen до 2028 года локализует в России минимум три новые модели.
Автоновости дня 02:33
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Игры

В Steam появились скидки на обновленную трилогию Tomb Raider

Вся обновленная трилогия Tomb Raider получила скидку в Steam. Кроме самих игр, авторы распродают DLC.
CyberSport.ru вчера в 04:35
8
Здоровье

В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения

С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
147
Общество

Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru вчера в 09:06
222
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
3,4K
Общество

Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков

Минздрав ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, в нем сейчас 101 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в ведомстве.
РБК 08:39
Общество

Взяв чек 2007-го, блогер пошел в магазин, купил то же самое и удивился

Видеоблогер Руслан Усачев решил узнать, насколько действительно изменились цены в России за последние годы - для этого он использовал чек, сохранённый с первой крупной вечеринки, которую устраивал в 2007-м году.
Anews 05:53
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Шоу-бизнес

Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
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Наука

Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом

Lenta.ru вчера в 19:28
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Общество

Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Газета.Ru 04:53
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева рассказала о секретах стройной фигуры

Ляйсан сказала, что на данный момент ее фигура выглядит также как и до родов.
RuNews24.ru 05:10
Космос

Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon

Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС вчера в 05:51
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Гаджеты

Xiaomi представила дешевые 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro

Смартфоны Redmi 10X и 10X Pro, оснащенные новейшим процессором с 5G, презентовала китайская компания Xiaomi.
Экономика сегодня 07:52
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН 24 мая в 19:46
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Футбол

Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США

РЕН ТВ вчера в 17:06
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Футбол

Red Bull и владельцы «Манчестер Сити» претендуют на покупку «Уфы»

По информации источника, на российский клуб претендуют компания Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити».
Чемпионат 08:31
Политика

«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
1,3K
Происшествия

Стала известна личность убившего заложницу с Кубы в Москве

Lenta.ru 04:06
Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
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Общество

Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
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Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
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