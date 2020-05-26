Коронавирус
ИзвестияВ Кремле оценили влияние пандемии коронавируса на мир
Пандемия коронавируса оказывает влияние на повседневную жизнь, отражаясь на доходах и общем уровне дискомфорта, однако такая ситуация происходит уже не в первый раз в истории человечества. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Здоровье
В Японии предупредили родителей об опасности масок для детей
Маска может вызвать осложнения, вплоть до асфиксии. Кроме того, маска вызывает перегрев и усиливает нагрузку на сердце малыша.
МедиаКорСеть 06:57
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета 07:05
Экономика
Решетников: объем господдержки экономики превысил 3 триллиона рублей
Уровень закрытости экономики России из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса стремительно снижается, заявил Решетников.
Вести.Ru 06:56
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
Авто
Volkswagen планирует начать сборку в России трех новых моделей
Компания Volkswagen до 2028 года локализует в России минимум три новые модели.
Автоновости дня 02:33
Игры
В Steam появились скидки на обновленную трилогию Tomb Raider
Вся обновленная трилогия Tomb Raider получила скидку в Steam. Кроме самих игр, авторы распродают DLC.
CyberSport.ru вчера в 04:35
Здоровье
В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения
С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
Общество
Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru вчера в 09:06
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Общество
Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков
Минздрав ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, в нем сейчас 101 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в ведомстве.
РБК 08:39
Общество
Взяв чек 2007-го, блогер пошел в магазин, купил то же самое и удивился
Видеоблогер Руслан Усачев решил узнать, насколько действительно изменились цены в России за последние годы - для этого он использовал чек, сохранённый с первой крупной вечеринки, которую устраивал в 2007-м году.
Anews 05:53
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Наука
Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
Lenta.ru вчера в 19:28
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Газета.Ru 04:53
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева рассказала о секретах стройной фигуры
Ляйсан сказала, что на данный момент ее фигура выглядит также как и до родов.
RuNews24.ru 05:10
Космос
Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon
Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС вчера в 05:51
Гаджеты
Xiaomi представила дешевые 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Смартфоны Redmi 10X и 10X Pro, оснащенные новейшим процессором с 5G, презентовала китайская компания Xiaomi.
Экономика сегодня 07:52
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН 24 мая в 19:46
Футбол
Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США
РЕН ТВ вчера в 17:06
Футбол
Red Bull и владельцы «Манчестер Сити» претендуют на покупку «Уфы»
По информации источника, на российский клуб претендуют компания Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити».
Чемпионат 08:31
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35