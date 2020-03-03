Политика
RT на русскомВ Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналисты спросили у него, перестанет ли страна быть светским государством в случае принятия такой поправки.
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Общество
В Крыму из-за теплой погоды обмелели водохранилища
В Крыму из-за теплой погоды обмелели водохранилища. Об этом сообщается на сайте республиканского Гидрометцентра.
Политика
Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе
"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, (нужно) временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса ", - сказал Жириновский журналистам.
Политика
Названа самая непопулярная церковь Украины
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) оказалась самой непопулярной в стране, следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых iPhone
В результате Apple согласилась выплатить владельцам старых iPhone до 500 млн долларов, для того, чтобы урегулировать иск.
Происшествия
Суд перевел Израйлита под домашний арест
Смольнинский суд Петербурга перевел под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бывшего руководителя и совладельца ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, рассказала «Ведомостям» адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии
Министерство обороны России не гарантирует безопасность полетов турецкой авиации в Сирии.
Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Политика
Песков прокомментировал награждение сенатора от Чечни Геремеева
27 февраля 2020 года на официальном портале правовой информации был опубликован указ, в соответствии с которым Сулейману Геремееву присваивалась медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за «большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Музыка
Little Big поедет на «Евровидение» от России
Общество
Ялтинский международный форум перенесли из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был пройти с 23 по 25 апреля, переносится на неопределенный срок из-за коронавируса.
Биатлон
Губерниев прокомментировал новость о поддельных подписях Родченкова
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию относительно поддельных подписей Григория Родченкова в документах биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой, предоставленных МОК, передает URA.RU.
Политика
Эксперт ВШЭ: Эрдоган находится в сложной ситуации
Эрдоган обещал решить вопрос трех миллионов сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, но эти обещания он выполнить не смог.
Футбол
Игроки «Барсы» недовольны поведением помощника Сетьена на матче с «Реалом»
Игроки «Барселоны» остались недовольны поведением помощника главного тренера Кике Сетьена Эдера Сарабии во время матча с «Реалом» (0:2). Футболисты считают, что тренер, который бурно и эмоционально реагировал на скамейке запасных, не должен руководить командой таким образом.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Политика
Путин и Трамп поздравили Радева с годовщиной освобождения Болгарии
Болгарский президент Румен Радев получил поздравления по случаю годовщины освобождения его страны от османского ига от президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и лидеров других государств.
Политика
Бывший глава ДНР стал мэром Элисты несмотря на протесты
Бывшего главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова назначили главой города Элиста несмотря на многочисленные протесты российских калмыков.
Политика
Порошенко насчитал 250 Зеленских в Верховной Раде
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что действующий глава республики Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность за происходящее в стране, а не увольнять чиновников.
Общество
Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта
Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
Общество
В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы
В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномально теплой зимы, сообщает газета «Известия».
Авто
Mercedes-Benz раскрыл обновленный E-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновленный вариант модели E-Class, которая дебютировала в кузовах седан и универсал Estate.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Общество
Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш
Общество
Могилу Неизвестного Солдата разрушили под Севастополем
Возле села Сахарная Головка вандалы разрушили Могилу Неизвестного Солдата. Об этом пишут пользователи социальных сетей.