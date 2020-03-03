Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналисты спросили у него, перестанет ли страна быть светским государством в случае принятия такой поправки.

В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

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