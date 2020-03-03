Политика
RT на русскомВ Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналисты спросили у него, перестанет ли страна быть светским государством в случае принятия такой поправки.
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Общество
У сотрудника РФС подтверждён коронавирус
Как стало известно «Чемпионату», у сотрудника Российского футбольного союза (РФС) Давида Берова подтверждён коронавирус COVID-19.
Музыка
Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»
Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса
Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
Общество
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
В Москве пройдет пресс-конференция, посвященная эскалации конфликта Турции и Сирии
Трансляция будет доступна на канале Общественной службы новостей. (Запись пресс-конференции) Мероприятие пройдет по адресу: город Москва, улица Покровка, дом 5 (м. Китай-Город).
Политика
Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать
В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Общество
Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
Биатлон
Зайцева на слушаниях в CAS заявила, что никогда не принимала допинг
Во вторник в CAS продолжились слушания по допинговым делам Зайцевой и еще двух бывших биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Армия и оружие
Новейшие комплексы «Деривация-ПВО» примут участие в параде Победы
Новейшие комплексы "Деривация-ПВО" впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.
Происшествия
Российского блогера-гея выселили из квартиры
Армия и оружие
Сирийская армия сбила беспилотник Турции в Идлибе
Отряды правительственных сил Сирии сбили беспилотный летательный аппарат армии Турецкой республики.
Технологии
Windows 10 нельзя установить на PC с датой 19 января 3001 года
IT-специалист и компьютерный энтузиаст Кэри Хольцман обнаружил, что если выставить BIOS дату 19 января 3001 года или позже, то на такой компьютер не получится установить Windows 10.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Кино
Disney опубликовал трейлер фильма «Артемис Фаул»
Студия Disney купила права на экранизацию серии книг о приключениях Артемиса Фаула в 2013 году.
Общество
Минздрав предлагает поделить медучреждения на три уровня
Медучреждениям начнут присваивать специальные информационные знаки соответствия по определенному уровню новой модели организации оказания медицинской помощи.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Общество
У контактировавших с больным москвичом коронавирус не обнаружен
Врачи не обнаружили коронавируса у родственников инфицированного москвича, вернувшегося не так давно из Италии.
Здоровье
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Происшествия
Полицейские открыли огонь при задержании подозреваемого в Москве
В результате применения полицейскими табельного оружия подозреваемый ранен, отмечают СМИ.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Шоу-бизнес
Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой
Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.