Политика
RT на русскомВ Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналисты спросили у него, перестанет ли страна быть светским государством в случае принятия такой поправки.
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Общество
У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус
Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что после выявления коронавируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
Политика
Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Экономика
«Аэрофлот» объяснил рост выплат топ-менеджерам почти на 40%
Лишение топ-менеджмента бонусов из-за авиакатастрофы предусмотрено в KPI компании, пояснял Савельев, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца 2019 г. Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Происшествия
В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы
Полицейские задержали в Саратове мужчину, изнасиловавшего 65-летнюю пенсионерку Как рассказали в региональном управлении СК, пьяный злоумышленник, угрожая убийством, набросился на пожилую женщину рано утром на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
Общество
Глава ВОЗ сравнил смертность от коронавируса и гриппа
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что смертность от коронавируса выше, чем смертность от сезонного гриппа.
Общество
Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки
Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.
Происшествия
В Уфе суд вынес приговор нигерийцу в деле об изнасиловании проститутки
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Общество
Вандалы разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем
Злоумышленники надругались на могилой неизвестного солдата в районе поселка Сахарная головка под Севастополем.
Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Авто
Haval построит под Тулой моторный завод
Политика
Бывший глава ДНР стал мэром Элисты несмотря на протесты
Бывшего главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова назначили главой города Элиста несмотря на многочисленные протесты российских калмыков.
Происшествия
AP: число жертв торнадо в штате Теннесси увеличилось до 19
Число погибших в результате торнадо, произошедшего в штате Теннесси в ночь на вторник, выросло до 19.
Здоровье
В России пациенты после инсульта начали получать бесплатные лекарства
Минздрав начал обеспечивать бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции по стентированию и аортокоронарному шунтированию, препараты будут выдавать в течение года после болезни, на эти цели выделили в 2020 году более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Музыка
Тейлор Свифт стала самым продаваемым исполнителем
Американская кантри-поп-певица Тейлор Свифт возглавила топ самых продаваемых исполнителей по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI).
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Хоккей
В ФХР заявили о риске срыва подготовки сборной РФ к Олимпиаде
Руководство ФХР заявило о возможном срыве подготовки хоккейной сборной России к зимней Олимпиаде 2022 года.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.