Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналисты спросили у него, перестанет ли страна быть светским государством в случае принятия такой поправки.
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Песков заявил о сохранении Россией статуса светской страны

РБК06:21

Песков: Россия остается светской, несмотря на инициативу об упоминании Бога в Конституции

ТАСС06:14

В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

RT на русском05:42

Кремль о Боге в Конституции: Россия останется светским государством

Коммерсантъ06:09

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Lenta.ru05:31

Песков заявил, что РФ останется светским государством при упоминании бога в Конституции

Интерфакс05:27

В Кремле оценили идею упомянуть Бога в Конституции

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Происшествия

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