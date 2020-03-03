Политика
RT на русскомВ Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналисты спросили у него, перестанет ли страна быть светским государством в случае принятия такой поправки.
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Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Происшествия
Мать Криштиану Роналду попала в больницу с подозрением на инсульт
Игры
Valve показала геймплей Half-Life: Alyx
Valve представила три геймплейных видео, посвященных игре Half-Life: Alyx. Ролики доступны на канале компании на YouTube.
Армия и оружие
Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет
По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе.
Футбол
В РФС прокомментировали возможную отмену ряда массовых мероприятий
Российский футбольный союз (РФС) будет действовать в соответствии с решениями властей в вопросе отмены массовых мероприятий, сообщили в службе коммуникаций РФС.
Политика
В Госдуму внесена поправка в Конституцию о федеральных территориях
Поправкой устанавливается возможность создания не входящих в состав субъектов РФ федеральных территорий в соответствии с федеральным законом, которым будет определяться организация публичной власти на таких территориях.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро после старта торгов
Рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи.
Происшествия
В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
Правоохранительные органы обнаружили в Казани школьника, который планировал убийство своих одноклассников и изготовил видео о якобы совершённом преступлении.
Экономика
Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Политика
Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Игры
Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix
Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Общество
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом
РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв в истории Вселенной
Выброс энергии, произошедший в результате взрыва, в 5 раз превышает предыдущий рекорд.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными
По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
Футбол
Соболев назвал «Спартак» клубом номер один в России
Экономика
Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль
По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Игры
В марте в PS Now появились Control, Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein II: The New Colossus
Полный список игр, добавленных в PS Now в марте: Shadow of the Tomb Raider (шесть месяцев); Control (шесть месяцев); Wolfenstein II: The New Colossus; NASCAR Heat 3; Nights of Azure; Nights of Azure 2: Bride of the New Moon; Warriors All-Stars; Toukiden Kiwami; Toukiden 2; Romance of the Three Kingdoms 13; Dead or Alive 5 Last Round.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Актеры Олеся Железняк и Татьяна Кравченко покинули съемочную площадку популярного комедийного сериала «Сваты», который снимают в Белоруссии.
Здоровье
Сооснователь Apple Возняк назвал себя «нулевым пациентом» с коронавирусом
Сооснователь компании Apple Стив Возняк напугал своих подписчиков в Twitter сообщением о том, что он и его жена Джанет Хилл могли быть "нулевыми пациентами" с коронавирусом в США.
Космос
В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях «Союз» салфеткой
Общество
Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса
Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
Собутыльники изнасиловали и избили до смерти мужчину в Москве
В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в изнасиловании и убийстве своего собутыльника, говорится в сообщении столичного управления СКР.