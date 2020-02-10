Политика
ИзвестияВ Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
Между Москвой и Киевом существуют контакты на уровне экспертов, однако тема возможного возвращения послов не поднималась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия
В Таиланде погибли двое детей из Челябинской области
Спорт
Усманов передал рукопись олимпийского манифеста Кубертена в МОК
Российский бизнесмен и глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал рукопись олимпийского манифеста, написанную Пьером де Кубертеном, в собственность Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на официальном сайте МОК.
Общество
Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы
На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»
Общество
Среди заразившихся коронавирусом на Diamond Princess оказался украинец
Среди заболевших новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец.
Авто
В Россию прибыли первые кроссоверы Geely Coolray
Первые Geely Coolray производства белорусского завода «БелДжи» начали поступать к российским дилерам.
Кино
«Джокер» получил номинацию на «Золотую малину»
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Происшествия
В Москве задержали нарушившего ПДД более двух тысяч раз мужчину
Сотрудники столичного ДПС задержали мужчину, который 2126 нарушил правила дорожного движения.
Экономика
Кудрин оценил влияние коронавируса на российскую экономику
Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным.
Общество
Александр Друзь заявил, что на его пенсию прожить невозможно
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Экономика
Якушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья
По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Папой Римским Франциском в Ватикане заявил, что в Европе у него сложился образ "президента мира".
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Биатлон
Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» от Данилы Козловского
В сети появился первый трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» от режиссёра Данилы Козловского.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Происшествия
В Омске мать и сын скончались в один день
В Омске 8 февраля в один день умерли мать и взрослый сын, проживающие вместе, передает Om1.ru.
Политика
Два министра Чувашии отправлены в отставку
В Чувашии продолжаются кадровые перестановки в правительстве региона. В отставку отправлены еще два министра.
Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.