Между Москвой и Киевом существуют контакты на уровне экспертов, однако тема возможного возвращения послов не поднималась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Спорт Усманов передал рукопись олимпийского манифеста Кубертена в МОК Российский бизнесмен и глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал рукопись олимпийского манифеста, написанную Пьером де Кубертеном, в собственность Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на официальном сайте МОК.

Армия и оружие В Сирии снова погибли турецкие военные Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.

Политика Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Политика Два министра Чувашии отправлены в отставку В Чувашии продолжаются кадровые перестановки в правительстве региона. В отставку отправлены еще два министра.