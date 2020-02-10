Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Между Москвой и Киевом существуют контакты на уровне экспертов, однако тема возможного возвращения послов не поднималась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Известия05:31

В Кремле констатировали отсутствие предметного разговора с Киевом про послов

Российская газета05:38

Песков: разговора об обмене послами между Москвой и Киевом не было

Газета.Ru05:37

Кремль: Россия и Украина предметно не обсуждали обмен послами

Коммерсантъ05:40

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

РИА Новости05:21

В Кремле назвали преждевременным обсуждение кандидатуры посла в Киеве

РБК05:20

Песков: предметного разговора об обмене послами России и Украины до сих пор не было

ТАСС05:16
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Происшествия

В Таиланде погибли двое детей из Челябинской области

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Спорт

Усманов передал рукопись олимпийского манифеста Кубертена в МОК

Российский бизнесмен и глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал рукопись олимпийского манифеста, написанную Пьером де Кубертеном, в собственность Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на официальном сайте МОК.
РИА Новости 08:26
Общество

Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:13
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро

Lenta.ru 05:54
Армия и оружие

В Сирии снова погибли турецкие военные

Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.
Lenta.ru 07:34
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия 08:53
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Lenta.ru 02:53
Экономика

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости 08:14
Культура

Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»

Известия вчера в 22:17
Общество

Среди заразившихся коронавирусом на Diamond Princess оказался украинец

Среди заболевших новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец.
Суть событий вчера в 11:26
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс 07:48
Политика

В Казахстане уволили главу региона после беспорядков с 10 погибшими

Lenta.ru 08:45
Авто

В Россию прибыли первые кроссоверы Geely Coolray

Первые Geely Coolray производства белорусского завода «БелДжи» начали поступать к российским дилерам.
SpeedMe 04:43
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

РБК 05:27
Кино

«Джокер» получил номинацию на «Золотую малину»

Повестка дня вчера в 11:20
Общество

В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

ТАСС вчера в 15:49
Происшествия

В Москве задержали нарушившего ПДД более двух тысяч раз мужчину

Сотрудники столичного ДПС задержали мужчину, который 2126 нарушил правила дорожного движения.
Известия 08:56
Экономика

Кудрин оценил влияние коронавируса на российскую экономику

Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным.
Lenta.ru 08:17
Общество

Александр Друзь заявил, что на его пенсию прожить невозможно

Вечерняя Москва 06:37
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Экономика

Якушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья

По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз.
РБК 06:48
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Папой Римским Франциском в Ватикане заявил, что в Европе у него сложился образ "президента мира".
Инфорос 08 февраля в 14:39
Шоу-бизнес

Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Народные новости вчера в 22:55
Биатлон

Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
РБК 05:56
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» от Данилы Козловского

В сети появился первый трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» от режиссёра Данилы Козловского.
REGNUM 06:02
Кино

«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм

Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Коммерсантъ вчера в 22:26
Происшествия

В Омске мать и сын скончались в один день

В Омске 8 февраля в один день умерли мать и взрослый сын, проживающие вместе, передает Om1.ru.
Газета.Ru 08:51
Политика

Два министра Чувашии отправлены в отставку

В Чувашии продолжаются кадровые перестановки в правительстве региона. В отставку отправлены еще два министра.
Pravda.Ru 06:59
Общество

Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной

Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Ведомости вчера в 16:20
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