Политика
Деловое.ТВВ Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной
В Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока предметного разговора на эту тему не ведется. По словам представителя Кремля, о кандидатурах послов пока говорить преждевременно.
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Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Политика
Шойгу рассказал о предстоящем параде Победы
Глава Минобороны России Сергей Шойгу поделился подробностями о параде по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной Площади в Москве.
Кино
Фильм «Паразиты» получил «Оскар» в главной номинации
Картина "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
Общество
Си Цзиньпин уверен в победе над коронавирусом
Си Цзиньпин выразил уверенность, что у страны есть все возможности и уверенность в победе над заболеванием, передает издание NEWS.ru.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Происшествия
На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники правоохранительных органов задержали столичного автомобилиста, совершившего 2126 дорожно-транспортных нарушений.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Армия и оружие
Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео
В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Общество
Швейцарцы поддержали уголовное преследование гомофобии
В ходе референдума большинство швейцарцев проголосовало за введение в стране уголовной ответственности за дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.
Здоровье
Находящиеся в России два пациента с коронавирусом готовятся к выписке
Два гражданина Китая, у которых в России выявили коронавирус, в настоящее время готовятся к выписке.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Армия и оружие
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» появятся на бомбардировщиках Ту-160М
Пока не известно, какие именно бомбардировщики оснастят ракетами: строевые Ту-160 или модернизированные Ту-160М.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Политика
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Общество
Домашний арест Калви и Дельпалю продлили до мая
Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил до 13 мая сроки домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и советнику фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, сообщает ТАСС.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Авто
В РФ появилась новая Kia Optima
В продаже новинка появится в августе нынешнего года, однако, судя по тому, что она уже приехала в KIA Academy, принимать заказы на неё могут начать и раньше.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
Шторм «Сиара» наступает на Северную Европу
Северную Европу атакует шторм «Сиара», передает ОТР.
Политика
Песков оценил слова Лукашенко о «моменте истины»
Кино
«Хищные птицы» возглавили российский прокат
В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.
Происшествия
В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»
Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Происшествия
Вандалы осквернили памятник генералу Ватутину в Киеве
Происшествия
Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос
Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, принял участие в следственном эксперименте, который показал, что сотрудник Росгвардии мог сломать себе нос.
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.