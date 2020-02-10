Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВВ Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной

В Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока предметного разговора на эту тему не ведется. По словам представителя Кремля, о кандидатурах послов пока говорить преждевременно.
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В Кремле констатировали отсутствие предметного разговора с Киевом про послов

Российская газета05:38

Песков: разговора об обмене послами между Москвой и Киевом не было

Газета.Ru05:37

В Кремле назвали преждевременным обсуждение кандидатуры посла в Киеве

РБК05:20

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

RT на русском05:30

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

РИА Новости05:21

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Известия05:31

Песков: предметного разговора об обмене послами России и Украины до сих пор не было

ТАСС05:16
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Общество

Швейцарцы поддержали уголовное преследование гомофобии

В ходе референдума большинство швейцарцев проголосовало за введение в стране уголовной ответственности за дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.
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Находящиеся в России два пациента с коронавирусом готовятся к выписке

Два гражданина Китая, у которых в России выявили коронавирус, в настоящее время готовятся к выписке.
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
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В РФ появилась новая Kia Optima

В продаже новинка появится в августе нынешнего года, однако, судя по тому, что она уже приехала в KIA Academy, принимать заказы на неё могут начать и раньше.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Песков оценил слова Лукашенко о «моменте истины»

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Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос

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За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Интерфакс 01:23
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