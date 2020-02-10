Между Москвой и Киевом существуют контакты на уровне экспертов, однако тема возможного возвращения послов не поднималась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

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