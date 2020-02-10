Политика
ИзвестияВ Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
Между Москвой и Киевом существуют контакты на уровне экспертов, однако тема возможного возвращения послов не поднималась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
В ЦОДД выступили за снижение нештрафуемого порога превышения скорости
Глава ЦОДД обратил внимание на выводы экспертов о том, что снижение ненаказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч позволить снизить смертность в ДТП на десять процентов, а понижение порога до 5 км/ч — на 15%.
Экономика
Кудрин оценил последствия влияния коронавируса на экономику России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин рассказал, как, по его мнению, влияние нового коронавируса может сказаться на российской экономике.
Политика
Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России
США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Общество
У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Политика
Песков объяснил значение слов Лукашенко перед встречей с Путиным
В пятницу в Сочи прошли переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по вопросу поставок белорусской стороне нефти и газа.
Культура
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Происшествия
Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде
В результате столкновения скоростных катеров в море у острова Пхукет погибли двое детей из России.
Экономика
«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»
Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Здоровье
Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Политика
Социологи оценили поддержку россиянами поправок к Конституции
Костин отметил большую поддержку среди россиян самой идеи внесения поправок в конституцию.
Здоровье
Медики определили признаки заболевания щитовидной железы
Медики рассказали, на что обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать заболевание щитовидной железы.
Политика
«Новая газета» подала иск о клевете на СМИ Евгения Пригожина
«Новая газета» и журналист издания Денис Коротков подали в суд на РИА «Федеральное агентство новостей», входящее в группу «Патриот», попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин.
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации «Сеть»*.
Происшествия
МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков
Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
Общество
В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин
В России сильно отличаются погодно-климатические условия разных регионов и вводить единые жесткие ограничения по запрету на шипованные шины "нецелесообразно", добавили в Минтрансе.
Авто
Назвали лучшие подержанные пикапы до 1 млн рублей
Как сообщает ToDay News Ufa, и мы приводим рейтинг подержанных пикапов, стоимостью до 1 миллиона рублей.
Здоровье
Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила четвертую беременность
Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком.
Политика
В США показали фильм, обвиняющий Обаму и Байдена по «делу Майдана»
Журналист собрал десятки свидетельств, в том числе и грузинских снайперов, которых специально привезли в Киев для провокаций и расстрела толпы.
Здоровье
ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга
Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Общество
Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний
Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Кино
В Голливуде вручили премии «Оскар»
В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона «о суверенном Рунете» — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Гаджеты
Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»
Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.