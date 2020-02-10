Политика
Деловое.ТВВ Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной
В Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока предметного разговора на эту тему не ведется. По словам представителя Кремля, о кандидатурах послов пока говорить преждевременно.
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Здоровье
Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Здоровье
Сильная боль в плече может быть признаком опасных заболеваний
"Сильная боль в плече может быть признаком опасных заболеваний", — предупредил врач-невролог и остеопат Александр Борисычев.
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.
Наука
Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек
Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Гаджеты
Старые смартфоны Huawei и Honor обновили до Android 10
Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Компания Hyundai опубликовала первые фотографии обновленного седана Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги
Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Энергетика
«Нафтогаз» пообещал «порадовать» потребителей газа в феврале и летом
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что потребителей «порадуют» после пересмотра цены на газ на февраль, а существенно ее снизить могут уже летом.
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов 2019 года
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов в 2019 году.
Футбол
Неймар согласился перейти в клуб Бекхэма
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что готов перейти в клуб MLS "Интер Милан", совладельцем которого является экс-футболист Дэвид Бекхэм.
Политика
«Ведомости» узнали о скором уходе из Минэкономразвития трех заместителей министра
Минэкономразвития в ближайшее время могут покинуть три заместителя министра, в том числе курирующая макроэкономическое прогнозирование Полина Бадасен, чье место займет замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Полина Крючкова, написала газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновника и сотрудника столичной мэрии.
Футбол
Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе
Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
Общество
На борту лайнера в Японии коронавирусом заразились еще 60 человек
Число зараженных новым коронавирусом на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии возросло в понедельник на 60 человек и достигло 130, передал телеканал TBS.
Армия и оружие
Турция нанесла удары по позициям сирийской армии в ответ на артобстрел
Политика
США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году
Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
Армия и оружие
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» появятся на бомбардировщиках Ту-160М
Пока не известно, какие именно бомбардировщики оснастят ракетами: строевые Ту-160 или модернизированные Ту-160М.
Экономика
СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине
Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
Происшествия
Кинотеатр «Октябрь» в Москве эвакуировали из-задымления
Посетителей кинотеатра "Октябрь" в Москве эвакуировали в понедельник вечером во время премьерного показа фильма "Лед 2", передает корреспондент ТАСС.
Происшествия
«Сапсан» из Петербурга в Москву был остановлен из-за неисправности
Поезд №773 "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург – Москва из-за технической неисправности остановился на станции Решетниково Октябрьской железной дороги (ОЖД), за пассажирами направили электропоезд "Ласточка", сообщает ОЖД.
Экономика
Кудрин оценил влияние коронавируса на российскую экономику
Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным.
Космос
Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу
В начале миссии комета находилась далеко от Солнца.
Политика
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки по использованию маткапитала
Поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией, внесены фракцией «Единая Россия» в Госдуму.