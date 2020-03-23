Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили возможность переноса голосования по Конституции

Голосование по поправке к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока всё идёт в рамках формулировки, которую глава государства изложил в ходе встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.
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Песков: пока никаких решений по переносу голосования не принималось

Газета.Ru05:41

В Кремле оценили возможность переноса голосования по Конституции

RT на русском05:52

Кремль ответил на вопрос об изменении даты голосования по Конституции

РИА Новости05:50

Кремль заявил об отсутствии решений о переносе голосования по Конституции

РБК05:44

В Кремле оценили возможность переноса голосования по Конституции

Известия05:59

Песков оценил идею переноса голосования по Конституции из-за COVID-19

РЕН ТВ05:40

Песков: решений о переносе голосования по поправкам к конституции пока не принималось

ТАСС05:40
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Общество

Песков рассказал о работе АП на фоне распространения коронавируса

Сотрудники администрации президента России по возможности уйдут на удаленный режим работы после распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля.
Известия 06:13
Шоу-бизнес

Видео из ванной опубликовала обнажённая Мадонна

Американская исполнительница Мадонна разместила в своём аккаунте в Twitter ролик под названием «Нет-дискриминации-COVID-19!».
Live24 04:12
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Политика

ЦИК Абхазии объявил Бжанию победителем президентских выборов

Сухум, 23 марта 2020, 13:19 — REGNUM Предварительные итоги голосования на повторных выборах президента Абхазии 23 марта озвучил председатель Центральной избирательной комиссии республики (ЦИК) Тамаз Гогия во время брифинга, сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».
REGNUM 06:19
Общество

В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые случаи заражения зафиксированы в Москве, в последние две недели больные находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка.
РИА Новости 02:28
Футбол

«Ньюкасл Джетс» при пустых трибунах переиграл «Мельбурн Сити»

«Ньюкасл Джетс» нанес поражение «Мельбурн Сити» в матче 26-го тура чемпионата Австралии.
Матч ТВ 06:26
Футбол

Нападающий ЦСКА Нисимура может вернуться в японский «Вегалта Сендай»

Форвард Такума Нисимура, которого ЦСКА досрочно отозвал из аренды в португальском «Портимоненсе», может продолжить карьеру на родине.
Metaratings вчера в 16:57
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Общество

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Эксперт подчеркнул, что пандемия не закончится в Европе в ближайшем будущем, а точные сроки взятия ее под контроль зависят от мировых усилий по ее сдерживанию.
Вестник Кавказа вчера в 23:43
Здоровье

Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы

Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:04
Армия и оружие

ВКС России подготовили девять самолетов для доставки помощи в Италию

Воздушно-космические силы России сосредоточили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Подмосковье для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом.
ТАСС вчера в 04:07
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
РИА Новости 05:07
Политика

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе. Об этом рассказал Андре Баллин для австрийского издания Der Standard.
Piter.tv 04:46
Происшествия

В курганском городе после обысков в ОВД сменился начальник полиции

REGNUM 05:04
Общество

В России ужесточат ответственность за нарушение карантина

В России планируют ужесточить ответственность за нарушение карантина.
АБН 06:07
Общество

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Культура

Денис Мацуев отыграл концерт в режиме онлайн в Московской филармонии

«Денис Мацуев открыл своим выступлением серию концертов на площадке Московской филармонии и исполнил фортепианный цикл П.И. Чайковского "Времена года" перед интернет-аудиторией», - сказано в сообщении.
Shraibikus News вчера в 07:11
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Политика

Песков прокомментировал оказываемую Италии помощь со стороны России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оказывает Италии помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 безо всяких условий.
RT на русском 06:12
Здоровье

Рязанцам с повышенной температурой запретили посещать поликлиники

Оперативная рабочая группа правительства Рязанской области по противодействию COVID-19 сообщила о запрете посещения поликлиник при повышенной температуре.
YA62.ru 03:17
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Общество

Андрей Воробьев хочет заставить подмосковных школьников учиться летом

Власти Подмосковья не исключают, что школьники будут учиться летом в связи с вынужденными каникулами из-за COVID-19.
Собеседник 06:16
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Общество

В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса

В России временно приостановили диспансеризацию из-за коронавируса.
TatCenter 03:32
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
Здоровье

Косметические компании и производители одежды перепрофилируют производства для борьбы с коронавирусом

Следом за LVMH о переводе части мощностей на производство антисептиков объявили косметические компании L’Oréal и Coty.
Ведомости 06:23
Происшествия

У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Экономика

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Российская газета 03:57
Политика

В Кремле объяснили прекращение военных учений у границ России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 23 марта, рассказал журналистам о причинах прекращения армией РФ военных учений у границ страны.
Известия 06:05
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