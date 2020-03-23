Коронавирус
RT на русскомВ Кремле оценили возможность переноса голосования по Конституции
Голосование по поправке к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока всё идёт в рамках формулировки, которую глава государства изложил в ходе встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.
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Общество
Песков рассказал о работе АП на фоне распространения коронавируса
Сотрудники администрации президента России по возможности уйдут на удаленный режим работы после распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля.
Шоу-бизнес
Видео из ванной опубликовала обнажённая Мадонна
Американская исполнительница Мадонна разместила в своём аккаунте в Twitter ролик под названием «Нет-дискриминации-COVID-19!».
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Политика
ЦИК Абхазии объявил Бжанию победителем президентских выборов
Сухум, 23 марта 2020, 13:19 — REGNUM Предварительные итоги голосования на повторных выборах президента Абхазии 23 марта озвучил председатель Центральной избирательной комиссии республики (ЦИК) Тамаз Гогия во время брифинга, сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».
Общество
В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые случаи заражения зафиксированы в Москве, в последние две недели больные находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка.
Футбол
«Ньюкасл Джетс» при пустых трибунах переиграл «Мельбурн Сити»
«Ньюкасл Джетс» нанес поражение «Мельбурн Сити» в матче 26-го тура чемпионата Австралии.
Футбол
Нападающий ЦСКА Нисимура может вернуться в японский «Вегалта Сендай»
Форвард Такума Нисимура, которого ЦСКА досрочно отозвал из аренды в португальском «Портимоненсе», может продолжить карьеру на родине.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Эксперт подчеркнул, что пандемия не закончится в Европе в ближайшем будущем, а точные сроки взятия ее под контроль зависят от мировых усилий по ее сдерживанию.
Здоровье
Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы
Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Армия и оружие
ВКС России подготовили девять самолетов для доставки помощи в Италию
Воздушно-космические силы России сосредоточили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Подмосковье для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Политика
Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе
Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе. Об этом рассказал Андре Баллин для австрийского издания Der Standard.
Общество
В России ужесточат ответственность за нарушение карантина
В России планируют ужесточить ответственность за нарушение карантина.
Общество
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Культура
Денис Мацуев отыграл концерт в режиме онлайн в Московской филармонии
«Денис Мацуев открыл своим выступлением серию концертов на площадке Московской филармонии и исполнил фортепианный цикл П.И. Чайковского "Времена года" перед интернет-аудиторией», - сказано в сообщении.
Общество
Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Политика
Песков прокомментировал оказываемую Италии помощь со стороны России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оказывает Италии помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 безо всяких условий.
Здоровье
Рязанцам с повышенной температурой запретили посещать поликлиники
Оперативная рабочая группа правительства Рязанской области по противодействию COVID-19 сообщила о запрете посещения поликлиник при повышенной температуре.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Общество
Андрей Воробьев хочет заставить подмосковных школьников учиться летом
Власти Подмосковья не исключают, что школьники будут учиться летом в связи с вынужденными каникулами из-за COVID-19.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса
В России временно приостановили диспансеризацию из-за коронавируса.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Здоровье
Косметические компании и производители одежды перепрофилируют производства для борьбы с коронавирусом
Следом за LVMH о переводе части мощностей на производство антисептиков объявили косметические компании L’Oréal и Coty.
Происшествия
У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус
У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Экономика
Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти
За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Политика
В Кремле объяснили прекращение военных учений у границ России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 23 марта, рассказал журналистам о причинах прекращения армией РФ военных учений у границ страны.