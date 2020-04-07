Решение о переносе парада власти пока не принимали. В Кремле рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы, но пока никаких решений о переносе парада в Москве из-за эпидемиологической ситуации не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле оценили возможность приглашения ветеранов на парад Победы

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.

Общество Михельсон потерял первое место в списке Forbes Владимир Потанин занял первое место среди россиян в новом ежегодном рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes.

Политика Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и предпринимателей с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии "Справедливая Россия".

Футбол В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество «Инвитро» отказалась от идеи брать тесты на коронавирус Компания "Инвитро" отказалась от идеи брать тесты на коронавирус, вместо этого она будет принимать результаты анализов в качестве централизованной лаборатории.

Общество WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.

Политика Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны В указе Трампа сказано, что американская сторона не признаёт принятое Генассамблеей ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г.

Происшествия В Оренбуржье выявлено четыре новых случая коронавируса Среди новых случаев коронавирус выявлен у мужчины в Орске и мужчины в Сорочинске. Оба приехали из других регионов.

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Энергетика Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.

Экономика ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование «Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.

Общество Лукашенко ответил обратившимся в ВОЗ из-за коронавируса белорусам Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обращение 150 тысяч граждан страны во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из-за ситуации с коронавирусом в республике.

Общество Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".

Общество Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.