Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Кремле оценили возможность приглашения ветеранов на парад Победы

Решение о переносе парада власти пока не принимали. В Кремле рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы, но пока никаких решений о переносе парада в Москве из-за эпидемиологической ситуации не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось

РИА Новости05:47

В Кремле оценили необходимость звать ветеранов на День Победы

Lenta.ru06:18

Кремль счел нецелесообразным участие ветеранов в мероприятиях 9 мая

РБК06:18

Кремль счел нецелесообразным участие ветеранов в торжествах 9 мая

Интерфакс06:10

В Кремле выступили против участия ветеранов Второй Мировой Войны в праздновании 9 мая

Эхо Москвы08:00

Кремль: участие ветеранов в мероприятиях к Дню Победы нецелесообразно из-за коронавируса

Комсомольская правда05:55

В Кремле оценили возможность приглашения ветеранов на парад Победы

Газета.Ru08:09
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Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Энергетика

СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 08:15
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной не оказалось коронавируса

Известия 08:03
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Общество

Минздрав объяснил рост числа молодых пациентов с коронавирусом

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова объяснила рост числа молодых пациентов с COVID-19.
Мой Брянск 00:33
Политика

Путин направил Джонсону телеграмму поддержки

Президент России отправил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму со словами поддержки.
Российская газета 07:11
Политика

В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Общество

Михельсон потерял первое место в списке Forbes

Владимир Потанин занял первое место среди россиян в новом ежегодном рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes.
РБК 08:13
Политика

Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и предпринимателей с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии "Справедливая Россия".
Газета.Ru 07:09
Происшествия

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

Интерфакс 04:08
Общество

Росавиация по ошибке отменила рейс для вывоза россиян из Сеула

Напомним, что в Сеуле 90 россиян вынуждены жить в здании аэропорта из-за прекращения 27 марта авиасообщения в Южной Корее.
Общественное телевидение России 07:29
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу по полицейским на Украине, четверо пострадали

Мужчина открыл стрельбу по полицейским на Украине, в результате чего четыре правоохранителя пострадали, сообщили в пресс-службе МВД страны.
РЕН ТВ 05:16
Футбол

В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку

В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Общество

«Инвитро» отказалась от идеи брать тесты на коронавирус

Компания "Инвитро" отказалась от идеи брать тесты на коронавирус, вместо этого она будет принимать результаты анализов в качестве централизованной лаборатории.
ТАСС 02:58
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Политика

Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В указе Трампа сказано, что американская сторона не признаёт принятое Генассамблеей ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г.
REGNUM вчера в 16:46
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

RuNews24.ru 02:34
Религия

Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи

РИА Новости 06:47
Политика

Путин подписал закон об уголовном наказании за уничтожение памятников

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников.
Известия 08:20
Экономика

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице. Вид отчета Старые сроки отчетности .
Время Бухгалтера 07:23
Происшествия

В Оренбуржье выявлено четыре новых случая коронавируса

Среди новых случаев коронавирус выявлен у мужчины в Орске и мужчины в Сорочинске. Оба приехали из других регионов.
REGNUM 07:15
Общество

За сутки в России заразилось коронавирусом 1154 человека

В России за последние сутки 6-7 апреля зафиксировано 1154 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 43 регионах страны.
МонаВиста 03:57
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
РИА Новости вчера в 12:00
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Экономика

ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Коммерсантъ 07:48
Общество

Лукашенко ответил обратившимся в ВОЗ из-за коронавируса белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обращение 150 тысяч граждан страны во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из-за ситуации с коронавирусом в республике.
Lenta.ru 06:44
Общество

Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса

Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".
РИА Новости 06:11
Общество

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
РИА Новости 06:23
Политика

Лукашенко пригрозил правительству отставкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 08:10
Общество

Тимченко выделил 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Владелец инвестиционной группы «Волга Груп» Геннадий Тимченко направил более 1,3 млрд рублей на борьбу с распространением COVID-19.
Фонтанка.Ру 08:10
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