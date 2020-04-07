Коронавирус
Газета.RuВ Кремле оценили возможность приглашения ветеранов на парад Победы
Решение о переносе парада власти пока не принимали. В Кремле рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы, но пока никаких решений о переносе парада в Москве из-за эпидемиологической ситуации не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Кремль: участие ветеранов в мероприятиях к Дню Победы нецелесообразно из-за коронавируса
Комсомольская правда05:55
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Напомним, что в Сеуле 90 россиян вынуждены жить в здании аэропорта из-за прекращения 27 марта авиасообщения в Южной Корее.
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Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В указе Трампа сказано, что американская сторона не признаёт принятое Генассамблеей ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г.
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Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи
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Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников.
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Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
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В Оренбуржье выявлено четыре новых случая коронавируса
Среди новых случаев коронавирус выявлен у мужчины в Орске и мужчины в Сорочинске. Оба приехали из других регионов.
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Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
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Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Экономика
ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование
«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Общество
Лукашенко ответил обратившимся в ВОЗ из-за коронавируса белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обращение 150 тысяч граждан страны во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из-за ситуации с коронавирусом в республике.
Общество
Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса
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Общество
Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту
Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
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Лукашенко пригрозил правительству отставкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Тимченко выделил 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Владелец инвестиционной группы «Волга Груп» Геннадий Тимченко направил более 1,3 млрд рублей на борьбу с распространением COVID-19.