Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Ранее Зеленский заявил, что Киев ожидает в ближайшее время даты встречи в нормандском формате. По его словам, есть подтверждения с немецкой и французской сторон, а также «согласование, что Россия тоже не против встречаться».
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