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RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
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В Кремле рассказали, когда возможно проведение саммита «нормандской четверки»

Газета.Ru08:07

Зеленский рассказал о дате встречи «нормандской четверки»

Телеканал 360°07:44

Зеленский анонсировал новую встречу лидеров «нормандской четверки»

Московский Комсомолец07:06

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

RT на русском07:16

Зеленский: Киев ждет объявления даты «нормандского саммита» в ближайшее время

ТАСС07:10

Зеленский сообщил об ожидании назначения встречи «нормандской четверки»

Известия07:23

Источник: Париж и Берлин не подтверждали готовность к нормандской встрече

РИА Новости07:33
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Происшествия

Захватчик заложников в Луцке сам позвонил в полицию

Захвативший заложников в Луцке мужчина сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован.
BFM.ru 05:31
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Политика

Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
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Политика

Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение — это результат того, что Москва услышала мнение избирателей.
РИА Новости 03:55
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Здоровье

В Мурманской области бесплатно выдают два противовирусных препарата

20 июля врачи на дому посетили 469 пациентов с коронавирусом и более 300 заболевших ОРВИ.
Аргументы и Факты - Мурманск 07:18
Футбол

«Локомотив» хочет подписать Жиркова на правах свободного агента

По информации источника, «Локомотив» ищет усиление под Лигу чемпионов на левый фланг, а потому обратил внимание на 36-летнего Жиркова, чей контракт с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2019/20.
Metaratings 07:34
Политика

Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова

Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого считают причастным к нарушениям прав человека.
Независимая газета вчера в 12:36
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Наука

Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить

Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
Хайтек+ 05:34
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Общество

Композитор Юрий Антонов попал в больницу

Lenta.ru 06:51
3
Общество

Число погибших от коронавируса в Свердловской области вырастет до 360

Будем считать, что будет примерно 360, то есть летальность где-то полтора.
Правда УрФО 04:46
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Политика

Кремль объяснил отказ от идеи войти в пятерку крупнейших экономик мира

Россия отказалась от идеи до 2024 года войти в пятерку крупнейших экономик мира из-за «неблагоприятной конъюнктуры».
Forbes 07:06
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Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
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Политика

Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки

Известия вчера в 23:47
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Происшествия

В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
3
Религия

21 июля отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

ГТРК Тамбов 02:04
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Культура

Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом

Lenta.ru 04:29
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Общество

Абхазия назвала условие приема российских туристов

В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
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Энергетика

«Газпром нефть» и Shell совместно займутся разработкой месторождений

Москва, 21 июля 2020, 11:09 — REGNUM Соглашение о создании совместного предприятия по разработке месторождения на полуострове Гыдан подписали представители компании «Газпром нефть» и концерна Shell, сообщили в пресс-службе российской компании.
REGNUM 04:09
Экономика

Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний

Лицензии отозваны в связи с добровольным отказом компаний от осуществления деятельности, предусмотренной документом.
BFM.ru 06:54
Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
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Авто

В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon

Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
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Кино

Братья Руссо всё ещё могут вернуться к Marvel с «Секретными войнами»

Режиссёры последних частей «Мстителей» братья Руссо рассказали, чем именно их привлекает сюжет «Секретные войны» из комиксов Marvel, который они хотели бы экранизировать.
Игромания.ру 08:08
Общество

Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа

В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
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Гаджеты

AMD представит Ryzen 4000 (Renoir) во вторник, но продавать их в розницу не собирается

Как сообщает источник, модельный ряд гибридных процессоров Ryzen 4000, который собирается анонсировать AMD в грядущий вторник, будет состоять из шести моделей.
3DNews 19 июля в 10:14
Авто

Toyota презентовала свой обновленный логотип

Японский автопроизводитель Toyota представил новый логотип. Он стал немного проще, а также приобрел двухмерность.
МедиаПоток 01:12
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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры

Отечественная актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову, а также помощнику продюсера Сергею Моцарю.
Актуальные Новости вчера в 10:38
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Общество

Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля.
РБК 07:04
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Происшествия

Полиция Киева обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке

Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на Минском рынке в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
RT на русском 07:28
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Футбол

Юран во вторник объявит «Химкам» об участии в РПЛ

Наставник «Химок» Сергей Юран продолжает утверждать, что его команда заявится на чемпионат России в Премьер-лиге, при том, что руководители клуба и Московской области до сих пор не имеют четкой позиции на сей счет и чаще говорят о том, чтобы остаться в ФНЛ.
Евро-футбол.ру вчера в 15:40
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Игры

В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima

Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
ИА Красная Весна вчера в 15:15
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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