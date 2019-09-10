Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле заявили, что говорить о сроках нового обмена преждевременно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о сроках следующего обмена с Украиной рано. При этом он отметил, что данный процесс необходимо продолжать, «тем более и в соответствии с минскими договорённостями».
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Песков: пока рано говорить о новом этапе освобождения граждан РФ и Украины

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ТАСС05:48

В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной

РБК06:01

В Кремле заявили, что говорить о сроках нового обмена преждевременно

RT на русском05:44

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Московский Комсомолец05:42

В Кремле считают важным продолжить обмен удерживаемых лиц между Украиной и РФ

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