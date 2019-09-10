Политика
RT на русскомВ Кремле заявили, что говорить о сроках нового обмена преждевременно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о сроках следующего обмена с Украиной рано. При этом он отметил, что данный процесс необходимо продолжать, «тем более и в соответствии с минскими договорённостями».
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Песков прокомментировал продолжение обмена удерживаемыми лицами с Украиной
Московский Комсомолец05:42
В Кремле считают важным продолжить обмен удерживаемых лиц между Украиной и РФ
Интерфакс - Россия05:41
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:20, Вашингтон
Политика
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Политика
Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»
Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
Известия 07:20
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Футбол
«ПСЖ» хочет продать Неймара в зимнее трансферное окно
Как сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport, спортивный директор парижан Леонардо хочет осуществить продажу 27-летнего футболиста в зимний трансферный период.
Чемпионат 06:20
Происшествия
СКР просит заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Коммерсантъ 07:58
Политика
Рада приняла закон о процедуре импичмента президента
Согласно закону Рада может устранить президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления.
РИА Новости 04:49
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Авто
Volkswagen презентовала серийный электромобиль ID.3
Накануне открытия Франкфуртского автосалона компания Volkswagen представила компактный электромобиль ID.3. Новый Volkswagen ID.3 стал первой моделью марки, построенной на платформе для электромобилей MEB с интегрированной в силовую структуру кузова тяговой батареей и установленным на задней оси электродвигателем.
Тарантас Ньюс 00:12
Происшествия
Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице
Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента республики в Ижевске, скончался.
РИА Новости 07:36
Политика
Пискарёв: вмешательство в выборы извне подтвердилось
В Госдуме нашли подтверждение фактам иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.
REGNUM 06:35
Общество
В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро
Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Авто
BMW представил новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe
В компании обещают, что товарный вариант BMW 4-Series будет на 80 процентов похож на прототип.
Tvoe-avto.com 04:07
Шоу-бизнес
Собчак очень нежно поздравила Виторгана с днем рождения
На снимке общий сын Ксении и Максима 2-летний Платон держит поделку к 47-му дню рождения папы.
Wday.ru 04:05
Экономика
В 2019 году доходы петербургского бюджета выросли на 37,5 млрд рублей
В 2019 году доходы составят 629,3 миллиарда рублей, расходы - 670,1 миллиарда рублей.
Piter.tv 06:59
Политика
Савченко официально стала безработной
URA.Ru вчера в 22:46
Общество
Протоиерей Смирнов назвал теорию Дарвина совершенно ненаучной
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Чарльза Дарвина, назвав ее совершенно ненаучной.
Известия 07:51
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Гаджеты
Осталось научить варить борщ. К пылесосу Xiaomi подключили музыкальный сервис
Техноэнтузиаст по имени Эдди Чжэн (Eddie Zhang) сумел запустить на роботе-пылесосе Xiaomi первого поколения музыкальный стриминговый сервис Spotify.
iXBT.com 04:22
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Политика
Медведев прокомментировал положение России в G8
25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Происшествия
Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК
Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
RT на русском 03:40