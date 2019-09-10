Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о сроках следующего обмена с Украиной рано. При этом он отметил, что данный процесс необходимо продолжать, «тем более и в соответствии с минскими договорённостями».

В Кремле заявили, что говорить о сроках нового обмена преждевременно

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