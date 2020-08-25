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Российская газета
Российская газета

В Кремле оценили возможность рефинансирования белорусского долга

Вопрос возможного рефинансирования кредитов, которые Россия предоставила ранее Беларуси, - предмет переговоров, если такие предложения поступят, в Минфине их рассмотрят. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Минфин РФ будет готов рассмотреть вопрос о рефинансировании кредитов Белоруссии

ТАСС06:35
РБК

Песков счел рефинансирование долга Белоруссии предметом переговоров

РБК06:28
Lenta.ru

Россия согласилась помочь Белоруссии с кредитами

Lenta.ru05:57
Коммерсантъ

Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

Коммерсантъ06:01
Московский Комсомолец

В Кремле оценили возможность рефинансирования госдолга Белоруссии

Московский Комсомолец05:57
URA.Ru

Готова ли Россия рефинансировать кредиты Беларуси. Ответ Кремля

URA.Ru06:06
Комсомольская правда

Кремль: Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

Комсомольская правда05:51
КП - Беларусь

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о том, сможет ли Россия рефинансировать кредиты Беларуси

КП - Беларусь07:29

В МИД назвали «глубоко оскорбительными» обвинения по делу Навального

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в сообщении.
В МИД назвали «глубоко оскорбительными» обвинения по делу Навального
Ведомости13:27
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Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
RT на русском12:26
87

Суд арестовал второго за день члена совета оппозиции Белоруссии

25 августа суд Заводского района Минска за организацию несанкционированной акции приговорил к административному аресту на 10 суток лидера стачечного комитета Минского тракторного завода и члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского.
РБК11:07
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru14:03
15

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
1

Харри Магуайр признан виновным по всем пунктам обвинения в Греции

Капитан "Манчестер Юнайтед", защитник сборной Англии по футболу Харри Магуайр признан судом в Греции виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку, сообщает Sky Sports.
РИА Новости12:34
2

Финансовое подразделение Alibaba сообщило о росте прибыли на 1000%

Сегодня китайская компания Ant Group, являющаяся финансовым подразделением интернет-компании Alibaba, официально подала заявку на проведение IPO, где раскрыла некоторые ключевые показатели своей деятельности.
Коммерсантъ12:39

Латвия пригрозила прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией

Латвия прекратит покупать и продавать электроэнергию Белоруссии в случае запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщил во вторник премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.
Взгляд.ру13:45
1

Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»

Поединок состоялася в Эдмонтоне на стадионе «Родерс Плэйс» и закончилась победой «Далласа» со счетом 5:2.Одним из героев встречи стал росийский нападающий Александр Радулов, который в этом матче отметился результативной передачей и забил победный гол в этой встрече.
Vprognoze.ru04:40