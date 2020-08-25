В Кремле оценили возможность рефинансирования белорусского долга
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Вопрос возможного рефинансирования кредитов, которые Россия предоставила ранее Беларуси, - предмет переговоров, если такие предложения поступят, в Минфине их рассмотрят. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
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