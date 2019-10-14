Армия и оружие
ИзвестияВ Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
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с чего всё началось
Российская сторона не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.РИА Новости06:34
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Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
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Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
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Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
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Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
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Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
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В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье.
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В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
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Политика
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РЕН ТВ 07:31
Происшествия
Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой
Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) умерла в возрасте 25 лет, сообщает "Би-би-си" По заявлению полиции, тело певицы было обнаружено в ее доме менеджером.
Газета.Ru 08:19
Энергетика
Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.
ТАСС 08:44
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru 11 октября в 15:25
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Политика
Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября
Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
Аргументы недели 07:36
Происшествия
В Обнинске нелегал из США напал на полицейского
В отношении американца возбуждено уголовное дело. 68-летний гражданин США проживал в Обнинске в квартире у своей знакомой.
Российская газета 09:15
Политика
Могерини оценила план Пристайко по урегулированию на Украине
Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами в Люксембурге "удовлетворительную картину" планов по решению конфликта в Донбассе и проведению реформ в стране, сообщила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
РИА Новости 09:55
Политика
Минфин США: новые пошлины против Китая могут быть введены 15 декабря
Глава минфина США Стивен Мнучин не исключает введения новых пошлин против Китая 15 декабря, однако надеется на заключение сделки.
РИА Новости 09:41
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
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Армия и оружие
Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом
Оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды.
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Политика
Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией
«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе — это всё было шоковой терапией», — заявил он.
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Шоу-бизнес
Суд определил, кому достанется наследство Началовой
Рассмотрение скандального дела о разделе наследства певицы Юлии Началовой завершилось в Никулинском районном суде Москвы.
Мойка78 07:03
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
Политика
«Барселона» выступила в поддержку заключенных лидеров Каталонии
Футбольный клуб "Барселона" озвучил свою позицию относительно заключения девятерых лидеров Каталонии, которые были приговорены Верховным испанским судом к тюремным срокам от девяти до 13 лет.
Газета.Ru 07:12
Авто
Toyota рассекретила водородный седан Mirai
Приобрести Toyota Mirai можно будет в Японии, Европе и США, сообщает Autonews.ru.
KM.ru 05:15