Российская сторона не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.

В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР

Политика Партия Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше На парламентских выборах в Польше с большим отрывом лидирует правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS).

Происшествия СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела» Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».

Происшествия Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.

Происшествия На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.

Происшествия Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.

Политика Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".

Происшествия В регионах начались сокращения сотрудников ГИБДД «В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — заявил источник.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.

Общество В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.

Политика В Киеве стартовал марш украинских националистов В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.

Культура Умерла 25-летняя звезда K-pop Солли Издание Japantimes, ссылаясь на сведения правоохранительных структур, распространило информацию о том, что экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в своем доме.

Происшествия В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с применением насилия.

Происшествия Против экс-губернатора Челябинской области Дубровского возбудили дело Против бывшего губернатора челябинской области Бориса Дубровского завели дело о превышении полномочий, сообщил адвокат Игорь Трунов.

Политика Медведев отчитал губернаторов за вранье Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей.

Финансы ЦБ считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин в Госдуме заявил, что отказ от доллара в международных резервах сопряжён с избыточными рисками.

Политика Преемница Меркель высказалась о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.

Политика В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме» Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».