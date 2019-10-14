Армия и оружие
ИзвестияВ Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
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с чего всё началось
Российская сторона не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.РИА Новости06:34
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