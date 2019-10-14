Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
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с чего всё началось

Песков прокомментировал возможность столкновения России и Турции в Сирии

Российская сторона не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости06:34

Подробнее о событии

Песков заявил, что власти России и Турции контактируют по операции в Сирии

ТАСС07:28

Кремль оценил возможность военного столкновения с Турцией в Сирии

Lenta.ru06:40

В Кремле оценили вероятность столкновения военных России и Турции

Московский Комсомолец06:47

Песков оценил возможность военного конфликта России и Турции в Сирии

RT на русском06:41

В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции

Газета.Ru06:40

Кремль подтвердил контакты с Турцией по проведению операции в Сирии

РБК07:20

Песков прокомментировал возможность столкновения России и Турции в Сирии

РИА Новости06:34
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Партия Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше

На парламентских выборах в Польше с большим отрывом лидирует правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS).
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СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
Ведомости 08:30
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Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
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Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона

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На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
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Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП

В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
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Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

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Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета

Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
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Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева

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В регионах начались сокращения сотрудников ГИБДД

«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — заявил источник.
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Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

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Происшествия

Число погибших из-за тайфуна в Японии возросло до 10 человек

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 10 человек.
Известия 12 октября в 23:08
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.
ТАСС 08:37
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
Известия 00:40
Армия и оружие

Глава Пентагона: американские войска попали в ловушку в Сирии

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Происшествия

В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу

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В Киеве стартовал марш украинских националистов

В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.
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Умерла 25-летняя звезда K-pop Солли

Издание Japantimes, ссылаясь на сведения правоохранительных структур, распространило информацию о том, что экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в своем доме.
Журналистская правда 08:33
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В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с применением насилия.
Российская газета 08:07
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском вчера в 02:05
Общество

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма

RT на русском 06:23
Общество

Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Российская газета вчера в 07:10
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Против экс-губернатора Челябинской области Дубровского возбудили дело

Против бывшего губернатора челябинской области Бориса Дубровского завели дело о превышении полномочий, сообщил адвокат Игорь Трунов.
Взгляд.ру 11 октября в 15:34
Политика

Медведев отчитал губернаторов за вранье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей.
Lenta.ru 08:04
Политика

Зеленский посетит Донбасс 14 октября

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ЦБ считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин в Госдуме заявил, что отказ от доллара в международных резервах сопряжён с избыточными рисками.
News.ru 07:56
Политика

Преемница Меркель высказалась о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.
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Политика

В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»

Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Политика

Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.
RT на русском 06:37
Политика

Зеленский призвал украинцев «не создавать картинку» для российского ТВ

Политик попросил украинцев «не создавать красивую картинку для российского телевидения».
Аргументы и Факты 03:54
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