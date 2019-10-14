Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
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с чего всё началось

Песков прокомментировал возможность столкновения России и Турции в Сирии

Российская сторона не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости06:34

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Кремль оценил возможность военного конфликта России и Турции в Сирии

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В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР

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Песков заявил, что власти России и Турции контактируют по операции в Сирии

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РБК07:20

В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР

Известия07:35

Кремль оценил возможность военного столкновения с Турцией в Сирии

Lenta.ru06:40

Песков прокомментировал возможность столкновения России и Турции в Сирии

РИА Новости06:34
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
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В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
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Напомним, в создание УКЛРЦ 3 млрд рублей собственных средств вложил бывший акционер «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин, ещё 1,2 млрд рублей в качестве займа предоставило правительство Свердловской области через КРСУ.
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Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Сборная России вышла на чемпионат Европы по футболу 2020 года

Нашей сборной в отборочном турнире осталось провести два матча — с командами Сан-Марино и Бельгии.
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Армия и оружие

Главы генштабов России и США провели телефонные переговоры

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес», заявили в российском Минобороны.
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Как Дмитрий Лавриненко стал одним из лучших танкистов Второй мировой

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В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

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Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже может пройти в середине ноября, но только в том случае, если на Донбассе будет поддерживаться режим прекращения огня, который упорно игнорирует сама «независимая».
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Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
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В Киеве начался марш против «формулы Штайнмайера» по Донбассу

В День защитника Украины в центре Киева проходит массовая акция протеста против «формулы Штайнмайера» по Донбассу под названием «Нет капитуляции».
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У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой

Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.
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В ЕС назвали условия востребованности американского СПГ

Сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов будет востребован в ЕС в случае его поставки по конкурентным ценам.
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СК возбудил дело из-за избиения заключенного в петрозаводской колонии

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Ученые из Японии оживили мертвый мозг мыши на несколько недель

Японские ученые-биологи оживили мертвый мозг мыши, который несколько недель функционировал благодаря специальному устройству.
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