Армия и оружие
ИзвестияВ Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
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Российская сторона не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.РИА Новости06:34
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Армия и оружие
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В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
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У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой
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Конгрессмен поздравил ВМС США открыткой с фото крейсера «Пётр Великий»
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