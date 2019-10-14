Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.

В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР

Шоу-бизнес Канье Уэста расстраивают платья Ким Кардашьян Канье Уэст в последнем выпуске реалити-шоу «Семейство Кардашьян» высказался по поводу стиля своей жены.

Политика Эр-Рияд отчитался о переговорах Путина с принцем Саудовской Аравии Президент России Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Происшествия Грабители со стрельбой похитили сумку с деньгами в Москве Грабители на трех автомобилей совершили разбой со стрельбой на Ленинском проспекте в Москве.

Армия и оружие В Минобороны опровергли данные об ударах России по больницам в Сирии Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал публикацию об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии результатом манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб и выразил сожаление в связи с этим.

Политика Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Футбол Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Космос Сверхсветовые корабли признали неэффективными Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.

Шоу-бизнес Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.

Футбол «Спартак» объявил о назначении Тедеско 34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".

Политика На выборах мэра в столице Венгрии победил представитель оппозиции Оппозиция обвиняла государственные СМИ в организации информационной кампании против её кандидатов, в офисах одного из столичных политиков проходили обыски, также произошло несколько секс-скандалов и историй, связанных с наркотиками.

Происшествия В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках В деле о массовых беспорядках в Москве появились шесть новых фигурантов, некоторые уже задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Политика Минфин США: новые пошлины против Китая могут быть введены 15 декабря Глава минфина США Стивен Мнучин не исключает введения новых пошлин против Китая 15 декабря, однако надеется на заключение сделки.

Общество В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.

Экономика Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.

Политика Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).

Гаджеты Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Гаджеты Операционная система от Huawei может стать конкурентом iOS и Android По последним исследованиям, рыночная доля Harmony OS к концу 2020 года составит 2%, это очень хороший показатель, учитывая, что это сделает новую оболочку пятой по величине операционной системой в мире.

Шоу-бизнес Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне 19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.