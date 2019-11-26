Политика
Lenta.ruВ Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа
В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 26 ноября.
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Происшествия
РБК сообщил о задержании экс-майора полиции по делу о «квартирах на ночь» в Москве
ФСБ совместно с СКР задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД «Пресненский» майора Руслана Дейниченко, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11
Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Происшествия
В Свердловской области ФСБ нашла тайник с гранатами
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнаружили тайник с взрывчатыми веществами на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.
Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в энергетической сфере Дагестана
В сообщении на сайте говорится, что в 2017-2018 г. подозреваемые в преступлении вносили на лицевые счета абонентов необоснованные показания, составляли незаконные акты безучетного потребления электроэнергии, а также скрывали потери электроэнергии при ее транспортировке.
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту
"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
Экономика
Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%
Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
Происшествия
Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»
Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Общество
Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки
В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Политика
Совфед разрешил признавать физлица иностранными агентами
Совет Федерации одобрил закон, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица.
Спорт
ВАДА рекомендует полностью изолировать Россию от мирового спорта
России в мировом спорте больше не будет Рекомендации комиссии по соответствию однозначные: на ближайшие четыре года Россия должна быть вымарана, затёрта на карте мирового спорта.
Технологии
Обновление Windows 10 (1909) не ставится на устройства со старыми драйверами Wi-Fi на чипах Qualcomm и не только
Сообщается, что ноябрьский патч нельзя установить на ПК с Wi-Fi-адаптерами на базе чипов Qualcomm, если там установлены старые драйверы.
Происшествия
Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании
Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
Происшествия
В Подмосковье предъявили обвинение матери, бросившей младенца в кустах
Матери новорожденного ребенка, найденного в кустах в Подмосковье, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Игры
Valve внезапно удалила из Steam около тысячи игр
Накануне пользователи Reddit обратили внимание, что всего за несколько часов Valve удалила из Steam около тысячи игр.
Общество
Под подозрение в алкоголизме попадает каждый водитель
Эксперты ФАР назвали проверки всех водителей поголовно на хронический алкоголизм неэффективными и неразумными, о чем высказались в письме, направленном премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, которого призвали взять вопрос выдачи медсправок по новым правилам под личный контроль.
Теннис
Сборная России поднялась на 14-е место в рейтинге Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса опубликовал новый рейтинг национальных команд. Сборная России поднялась на 14-ю строчку.
Авто
Производство автомобилей в Петербурге снизилось
За период с января текущего года объем выпуска машин на автозаводах в Петербурге снизился на на 0,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общество
В России планируют маркировать домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Экономика
Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества
Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
Общество
Против митингующих в Тбилиси применили водометы
Экономика
«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Политика
Алиханов оправдал слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "не имел в виду ничего плохого", называя регион "своим", белорусским.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Происшествия
Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.