Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа

В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 26 ноября.
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В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа

Lenta.ru02:13

Песков опроверг скепсис в отношении Кремля к встрече Путина и Трампа

REGNUM03:09

В Кремле исключили скепсис по поводу возможности встречи Путина и Трампа

РБК01:42

В Кремле оценили слова источника о возможной встрече Путина и Трампа

Газета.Ru03:26

Песков развеял скептические заявления о переговорах Путина и Трампа

Телеканал 360°03:25

Песков опроверг скептические заявления насчет встречи Путина и Трампа

РИА Новости01:03

Песков: В Кремле нет скепсиса по поводу возможной встречи Путина и Трампа

Life.ru01:52
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

РИА Новости 03:46
Происшествия

РБК сообщил о задержании экс-майора полиции по делу о «квартирах на ночь» в Москве

ФСБ совместно с СКР задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД «Пресненский» майора Руслана Дейниченко, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:35
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11

Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 03:32
Происшествия

В Свердловской области ФСБ нашла тайник с гранатами

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнаружили тайник с взрывчатыми веществами на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.
RT на русском 01:35
Происшествия

Возбуждено дело о хищениях в энергетической сфере Дагестана

В сообщении на сайте говорится, что в 2017-2018 г. подозреваемые в преступлении вносили на лицевые счета абонентов необоснованные показания, составляли незаконные акты безучетного потребления электроэнергии, а также скрывали потери электроэнергии при ее транспортировке.
The Moscow Post 03:21
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
РЕН ТВ вчера в 08:52
Экономика

Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%

Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 08:01
Происшествия

Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»

Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:38
Общество

Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки

В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Радио Sputnik 01:11
Политика

Совфед разрешил признавать физлица иностранными агентами

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица.
РБК вчера в 08:49
Спорт

ВАДА рекомендует полностью изолировать Россию от мирового спорта

России в мировом спорте больше не будет Рекомендации комиссии по соответствию однозначные: на ближайшие четыре года Россия должна быть вымарана, затёрта на карте мирового спорта.
Чемпионат 03:05
Технологии

Обновление Windows 10 (1909) не ставится на устройства со старыми драйверами Wi-Fi на чипах Qualcomm и не только

Сообщается, что ноябрьский патч нельзя установить на ПК с Wi-Fi-адаптерами на базе чипов Qualcomm, если там установлены старые драйверы.
3DNews вчера в 02:38
Происшествия

Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
RT на русском 02:48
Происшествия

В Подмосковье предъявили обвинение матери, бросившей младенца в кустах

Матери новорожденного ребенка, найденного в кустах в Подмосковье, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 01:47
Игры

Valve внезапно удалила из Steam около тысячи игр

Накануне пользователи Reddit обратили внимание, что всего за несколько часов Valve удалила из Steam около тысячи игр.
Gmbox.ru 03:39
Общество

Под подозрение в алкоголизме попадает каждый водитель

Эксперты ФАР назвали проверки всех водителей поголовно на хронический алкоголизм неэффективными и неразумными, о чем высказались в письме, направленном премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, которого призвали взять вопрос выдачи медсправок по новым правилам под личный контроль.
За рулем 03:43
Теннис

Сборная России поднялась на 14-е место в рейтинге Кубка Дэвиса

Кубок Дэвиса опубликовал новый рейтинг национальных команд. Сборная России поднялась на 14-ю строчку.
Sportbox.RU 01:51
Шоу-бизнес

Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт

OvideO.ru 02:11
Авто

Производство автомобилей в Петербурге снизилось

За период с января текущего года объем выпуска машин на автозаводах в Петербурге снизился на на 0,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:46
Общество

В России планируют маркировать домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM вчера в 09:24
Экономика

Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
РБК вчера в 23:00
Общество

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Вести.Ru вчера в 22:41
Экономика

«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 21:26
Политика

Алиханов оправдал слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "не имел в виду ничего плохого", называя регион "своим", белорусским.
Газета.Ru 01:11
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Политика

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
RT на русском 00:39
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru 24 ноября в 12:07
Происшествия

Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Газета.Ru вчера в 12:51
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Вести.Ru 01:53
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