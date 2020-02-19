Напомним, ранее глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не удовлетворена переговорами с российской стороной, касавшимися сирийского Идлиба. Он также добавил, что Турция готова начать военную операцию в регионе Сирийской Арабской Республики.

В Кремле оценили возможную военную операцию Турции в Идлибе

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