Армия и оружие

Журналистская правдаЖурналистская правдаВ Кремле оценили возможную военную операцию Турции в Идлибе

Напомним, ранее глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не удовлетворена переговорами с российской стороной, касавшимися сирийского Идлиба. Он также добавил, что Турция готова начать военную операцию в регионе Сирийской Арабской Республики.
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В Кремле прокомментировали возможность операции Турции в Идлибе

RT на русском04:51

Кремль назвал худшим сценарием возможную операцию Турции в Сирии

РБК05:05

Кремль ответил на угрозу Турции начать военную операцию в Идлибе

Московский Комсомолец05:03

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Газета.Ru06:00

Песков назвал худшим сценарием в Идлибе возможную операцию Турции против Сирии

ТАСС05:21

Песков отреагировал на слова Эрдогана о военной операции в Идлибе

РЕН ТВ04:45

Кремль назвал худший сценарий развития событий в Сирии

Lenta.ru04:44
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Общество

Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
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Президент возложит цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове, а затем посетит концерт памяти экс-мэра в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.
РБК вчера в 09:06
Экономика

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Российская газета 05:15
Общество

Названы самые популярные подарки на 23 февраля

Специалисты Гильдии маркетологов опубликовали список самых популярных подарков, которые российский мужчины получают на 23 февраля.
Тульская служба новостей 05:43
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Алсу призналась, что покупала голоса для дочери на шоу

Впоследствии оператор зафиксировал накрутку голосов и отменил результаты финала.
URA.Ru 05:04
Происшествия

Дело о подготовке терактов в Керчи поручили спецгруппе СК РФ

Расследование уголовного дела о подготовке терактов в двух учебных заведениях Керчи по указанию и.о. руководителя ГСУ СК РФ поручили специальной следственной группе, сформированной из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.
Российская газета 03:33
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных

Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости 01:15
Политика

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
REGNUM 02:58
Общество

Сагаалган в Забайкалье даст забайкальцам 4 нерабочих дня

Четыре выходных нерабочих дня будет в Забайкальском крае с 22-го по 25 февраля – на один день больше, чем в других регионах России – из-за объявленного нерабочим днём праздника Белого месяца Сагаалгана, Нового года у буддистов, сообщается 18 февраля на официальном портале региона.
Чита.Ру 01:20
Армия и оружие

Украина назвала число погибших военных в Донбассе с начала года

Lenta.ru 01:28
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномальной зимы в России

Синоптик напомнил, что в этом сезоне только в конце декабря и январе благодаря северным потокам на короткое время установился антициклон, в дальнейшем погоду определяли воздушные массы из Атлантики.
BFM.ru 03:20
Происшествия

Под Воронежем сняли бегущего по дороге страуса

На видео видно, как по обочине дороги на высокой скорости бежит страус, в какой-то момент он перебегает дорогу перед движущимся автомобилем и спускается в сторону лесопосадок.
REGNUM 05:28
Авто

Volkswagen готовит новый электрический кроссовер семейства ID

На рынок выведут новый электрический кроссовер семейства ID, машина составит конкуренцию BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.
Актуальные Новости вчера в 13:52
Политика

В Кремле санкции США против «дочки» Роснефти назвали незаконными

Новые санкции США против структуры "Роснефти", Rosneft Trading SA, Россия считает незаконными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:23
Общество

Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Коммерсантъ вчера в 17:53
Экономика

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Ведомости вчера в 06:40
Общество

ГД приняла закон о бесплатном питании для школьников начальных классов

Государственная дума приняла закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
РИА Новости вчера в 05:39
Происшествия

В Кисловодске внучка убила бабушку из-за сделанного ей замечания

Как выяснилось, убийство произошло 13 февраля. По версии следствия, 59-летняя женщина сделала своей внучке замечание о качестве уборки дома.
Российская газета 05:03
Происшествия

Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина

На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
РБК 05:59
Транспорт

Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту

Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто 7 марта, сообщил министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.
РИА Новости 05:47
Общество

Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Общество

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Российская газета 05:01
Гаджеты

Лидеры продаж Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно упали в цене

Снижение цен наблюдается уже несколько месяцев подряд и недавно аппараты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, стали предлагаться по цене еще меньше, чем ранее.
Газета DAILY вчера в 13:59
Здоровье

В Китае опубликовано первое полноценное исследование коронавируса

19.02.20 Вышло первое большое исследование о коронавирусе Covid-19, основанное на анализе 70 000 случаев заболевания, сообщает Би-би-си.
Портал Поиск 02:53
Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
ТАСС вчера в 16:45
Космос

SETI выпустил два петабайта данных

Проект по поиску внеземного разума SETI, который осуществляется в рамках инициативы Breakthrough Listen, выпустил вторую большую порцию данных.
Индикатор 17 февраля в 09:35
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru вчера в 10:29
Культура

Челябинск может стать площадкой фестиваля «Культурный код»

Как сообщают организаторы, в программе фестиваля запланировано создание граффити на фасадах домов, творческие встречи художников, выставки современного искусства, концерты.
Polit74.ru вчера в 23:45
Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота

Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота.
ТАСС 00:29
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