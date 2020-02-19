Армия и оружие
Журналистская правдаВ Кремле оценили возможную военную операцию Турции в Идлибе
Напомним, ранее глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не удовлетворена переговорами с российской стороной, касавшимися сирийского Идлиба. Он также добавил, что Турция готова начать военную операцию в регионе Сирийской Арабской Республики.
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Общество
Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы
Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
Общество
Путин почтит память Собчака в Петербурге
Президент возложит цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове, а затем посетит концерт памяти экс-мэра в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.
Экономика
Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Общество
Названы самые популярные подарки на 23 февраля
Специалисты Гильдии маркетологов опубликовали список самых популярных подарков, которые российский мужчины получают на 23 февраля.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса для дочери на шоу
Впоследствии оператор зафиксировал накрутку голосов и отменил результаты финала.
Происшествия
Дело о подготовке терактов в Керчи поручили спецгруппе СК РФ
Расследование уголовного дела о подготовке терактов в двух учебных заведениях Керчи по указанию и.о. руководителя ГСУ СК РФ поручили специальной следственной группе, сформированной из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных
Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
Политика
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию
Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
Общество
Сагаалган в Забайкалье даст забайкальцам 4 нерабочих дня
Четыре выходных нерабочих дня будет в Забайкальском крае с 22-го по 25 февраля – на один день больше, чем в других регионах России – из-за объявленного нерабочим днём праздника Белого месяца Сагаалгана, Нового года у буддистов, сообщается 18 февраля на официальном портале региона.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномальной зимы в России
Синоптик напомнил, что в этом сезоне только в конце декабря и январе благодаря северным потокам на короткое время установился антициклон, в дальнейшем погоду определяли воздушные массы из Атлантики.
Происшествия
Под Воронежем сняли бегущего по дороге страуса
На видео видно, как по обочине дороги на высокой скорости бежит страус, в какой-то момент он перебегает дорогу перед движущимся автомобилем и спускается в сторону лесопосадок.
Авто
Volkswagen готовит новый электрический кроссовер семейства ID
На рынок выведут новый электрический кроссовер семейства ID, машина составит конкуренцию BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.
Политика
В Кремле санкции США против «дочки» Роснефти назвали незаконными
Новые санкции США против структуры "Роснефти", Rosneft Trading SA, Россия считает незаконными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС
Экономика
Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Общество
ГД приняла закон о бесплатном питании для школьников начальных классов
Государственная дума приняла закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
Происшествия
В Кисловодске внучка убила бабушку из-за сделанного ей замечания
Как выяснилось, убийство произошло 13 февраля. По версии следствия, 59-летняя женщина сделала своей внучке замечание о качестве уборки дома.
Происшествия
Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина
На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
Транспорт
Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту
Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто 7 марта, сообщил министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.
Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Общество
Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Гаджеты
Лидеры продаж Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно упали в цене
Снижение цен наблюдается уже несколько месяцев подряд и недавно аппараты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, стали предлагаться по цене еще меньше, чем ранее.
Здоровье
В Китае опубликовано первое полноценное исследование коронавируса
19.02.20 Вышло первое большое исследование о коронавирусе Covid-19, основанное на анализе 70 000 случаев заболевания, сообщает Би-би-си.
Экономика
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Космос
SETI выпустил два петабайта данных
Проект по поиску внеземного разума SETI, который осуществляется в рамках инициативы Breakthrough Listen, выпустил вторую большую порцию данных.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Культура
Челябинск может стать площадкой фестиваля «Культурный код»
Как сообщают организаторы, в программе фестиваля запланировано создание граффити на фасадах домов, творческие встречи художников, выставки современного искусства, концерты.
Происшествия
Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота
Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота.