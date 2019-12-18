Политика
Piter.tvВ Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока-2»
В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, они являются примером недобросовестной конкуренции.
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Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Общество
В компании Саида Гуцериева проходят обыски
Ранее несколько СМИ сообщили об обысках в офисах десяти компаний, принадлежащих Михаилу Гуцериеву, и дома у бизнесмена.
Армия и оружие
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Политика
Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Парламент ЛНР принял закон о границах республики
Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.
Политика
Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Политика
Меркель выступила против антироссийских санкций США
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2».
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников во второй раз в сезоне забросил шайбу, находясь за воротами соперника.
Армия и оружие
Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Перспективные российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии, передает «Красная звезда» заявление начальника генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.
Политика
В Раде захотели сделать из Кубани «украинскую» Кубу
Депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в ходе заседания парламента призвал "заполучить" Кубань в сферу влияния Киева.
Здоровье
В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков
В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
Украина подписала соглашение с Румынией о реверсе газа
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время может быть заключено соглашение между Молдавией и Газпромом на поставки природного газа на ближайшие три года.
Шоу-бизнес
Настя Каменских полностью обнажилась, чтобы понять себя
На снимке 32-летняя звезда шоу-бизнеса сидит на качелях полностью обнаженная, повернувшись к объективу спиной.
Политика
В Евросоюзе признали создание ГТС на Украине завершенным
В энергосообществе Евросоюза (ЕС) признали, что на Украине завершено создание газотранспортной системы (ГТС), независимой от компании «Нафтогаз».
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Общество
Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер LostFilm
Роскомнадзор по решению Мосгорсуда начал блокировку торрент-трекера с сериалами LostFilm.TV.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске стала двойником покойной сестры
Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
Общество
Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда
Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Происшествия
Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку
Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.