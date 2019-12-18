Политика

Piter.tvPiter.tvВ Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока-2»

В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, они являются примером недобросовестной конкуренции.
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Меркель оценила возможность санкций против «Северного потока — 2»

RT на русском08:16

В Кремле оценили последствия санкций США для «Северного потока-2»

РБК06:22

Песков: санкции США не остановят строительство «Северного потока — 2»

REGNUM05:20

В Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока — 2»

РИА Новости05:07

Песков: «Северный поток - 2» будет закончен, несмотря на возможные санкции США

ТАСС05:01

Кремль оценил возможные санкции против «Северного потока-2»

Lenta.ru05:48

В Кремле заверили, что санкции США не остановят «Северный поток-2»

Интерфакс05:17
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Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
Общество

В компании Саида Гуцериева проходят обыски

Ранее несколько СМИ сообщили об обысках в офисах десяти компаний, принадлежащих Михаилу Гуцериеву, и дома у бизнесмена.
Коммерсантъ 05:18
Армия и оружие

Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту

Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Российская газета вчера в 18:42
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Политика

Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
RT на русском 08:40
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Политика

Парламент ЛНР принял закон о границах республики

Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.
RT на русском 08:16
Политика

Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 08:03
Политика

Меркель выступила против антироссийских санкций США

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 08:14
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников во второй раз в сезоне забросил шайбу, находясь за воротами соперника.
Российская газета вчера в 23:37
Армия и оружие

Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Перспективные российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии, передает «Красная звезда» заявление начальника генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.
Lenta.ru 03:42
Политика

В Раде захотели сделать из Кубани «украинскую» Кубу

Депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в ходе заседания парламента призвал "заполучить" Кубань в сферу влияния Киева.
РИА Новости 07:47
Здоровье

В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков

В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения.
Газета.Ru 07:50
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» рассказали, почему ушла Михалкова

Рамблер 06:42
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru 00:49
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Политика

Украина подписала соглашение с Румынией о реверсе газа

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время может быть заключено соглашение между Молдавией и Газпромом на поставки природного газа на ближайшие три года.
REGNUM 06:28
Шоу-бизнес

Настя Каменских полностью обнажилась, чтобы понять себя

На снимке 32-летняя звезда шоу-бизнеса сидит на качелях полностью обнаженная, повернувшись к объективу спиной.
Свободная Пресса 08:24
Политика

В Евросоюзе признали создание ГТС на Украине завершенным

В энергосообществе Евросоюза (ЕС) признали, что на Украине завершено создание газотранспортной системы (ГТС), независимой от компании «Нафтогаз».
Аргументы и Факты вчера в 14:31
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском 06:43
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru вчера в 05:56
Шоу-бизнес

77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника

77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Вечерний курьер вчера в 07:28
Общество

Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер LostFilm

Роскомнадзор по решению Мосгорсуда начал блокировку торрент-трекера с сериалами LostFilm.TV.
Коммерсантъ 08:46
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости вчера в 06:22
Шоу-бизнес

Наталья Фриске стала двойником покойной сестры

Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
Gazeta.SPb 08:54
Общество

Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда

Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Коммерсантъ 00:25
Происшествия

Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку

Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
РИА Новости 07:48
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