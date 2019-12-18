В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, они являются примером недобросовестной конкуренции.

В Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока-2»

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Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

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Общество В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона» В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.