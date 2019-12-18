Политика
Piter.tvВ Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока-2»
В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, они являются примером недобросовестной конкуренции.
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Политика
Россия обсудит соглашение по газу с ЕС и Украиной 19 декабря
Россия, Украина и ЕС 19 декабря проведут трёхсторонние консультации, в ходе которых обговорят параметры будущего соглашения по газу.
Футбол
В РФС подтвердили ошибку главного арбитра матча «Краснодар» — ЦСКА
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку и должен был назначить пенальти.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Наука
Употребление перца чили уменьшает риск сердечного приступа на 40%
Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.
Кино
Появились отзывы первых зрителей «Звездных Войн» в России
Финальные титры картины зрители встретили продолжительными аплодисментами, а после обсуждали картину с журналистами и в социальных сетях.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Экономика
Глава ДНР Пушилин заявил о повышении пенсий и зарплат в 2020 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о планах повысить с 1 января 2020 года пенсии на 20%, а зарплаты в бюджетной сфере - на 26%.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Экономика
ЦБ может лишиться контрольного пакета Сбербанка
Чиновники рассматривают вопрос передачи 50% плюс 1 акция Сбербанка (остальные – в свободном обращении) от Центробанка другой госструктуре, сообщило Reuters со ссылкой на три источника, близких к сторонам обсуждения.
Общество
Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева
Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Общество
Внук экс-главы ФСО Мурова просит у Путина монополию на миграционный рынок России. Просто министр Колокольцев не тянет
Не секрет, что 24-летний Никита Муров является внуком экс-начальника ФСО Евгения Мурова и сыном председателя правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрея Мурова, а руководит он "Бронка групп" с конца 2017 года.
Кино
Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку
Совет Фонда кино утвердил 21 проект организаций кинематографии, чьи проекты получат поддержку государства, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе фонда.
Происшествия
Прокуратура: найденную в выгребной яме на Кубани девочку изнасиловали
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в хуторе Родниковском 19 ноября девятилетняя девочка ушла гулять и не вернулась.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Политика
В Кремле назвали главное событие 2019 года
Общество
Госдума приняла законопроект о виноградарстве и виноделии в РФ
Госдума приняла законопроект, устанавливающий правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в России.
Общество
Уральский мэр засудит отказавшегося повышать ей зарплату депутата
Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата горсобрания Евгения Савельева, который раскритиковал ее работу и выступил против повышения зарплаты чиновнице.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников во второй раз в сезоне забросил шайбу, находясь за воротами соперника.
Общество
«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году
Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Общество
В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Экономика
СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам
Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
Армия и оружие
Россия не видит нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути
Россия не видит необходимости в присутствии иностранных военных кораблей на Севморпути. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.
Космос
Ракета «Союз» со спутниками и телескопом стартовала с космодрома Куру
Ракета-носитель "Союз-СТ-А" с пятью европейскими космическими аппаратами стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане, сообщает обслуживающая полет компания Arianespace.