Политика

Piter.tvPiter.tvВ Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока-2»

В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, они являются примером недобросовестной конкуренции.
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В Кремле оценили последствия санкций США для «Северного потока-2»

РБК06:22

В Кремле высказались о возможных санкциях США против «Северного потока — 2»

Газета.Ru06:54

В Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока — 2»

РИА Новости05:07

В Кремле заверили, что санкции США не остановят «Северный поток-2»

Интерфакс05:17

В Кремле оценили возможные санкции против «Северного потока — 2»

RT на русском05:14

Песков назвал газовые санкции США недобросовестной конкуренцией

Известия05:37

Песков: «Северный поток - 2» будет закончен, несмотря на возможные санкции США

ТАСС05:01
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Политика

Россия обсудит соглашение по газу с ЕС и Украиной 19 декабря

Россия, Украина и ЕС 19 декабря проведут трёхсторонние консультации, в ходе которых обговорят параметры будущего соглашения по газу.
News.ru 07:13
Футбол

В РФС подтвердили ошибку главного арбитра матча «Краснодар» — ЦСКА

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку и должен был назначить пенальти.
REGNUM 05:35
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru вчера в 23:42
Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
REGNUM 02:15
Наука

Употребление перца чили уменьшает риск сердечного приступа на 40%

Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.
МедиаПоток вчера в 10:42
Кино

Появились отзывы первых зрителей «Звездных Войн» в России

Финальные титры картины зрители встретили продолжительными аплодисментами, а после обсуждали картину с журналистами и в социальных сетях.
РИА Новости 03:30
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Экономика

Глава ДНР Пушилин заявил о повышении пенсий и зарплат в 2020 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о планах повысить с 1 января 2020 года пенсии на 20%, а зарплаты в бюджетной сфере - на 26%.
РИА Новости 04:57
Происшествия

Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Известия 06:59
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Экономика

ЦБ может лишиться контрольного пакета Сбербанка

Чиновники рассматривают вопрос передачи 50% плюс 1 акция Сбербанка (остальные – в свободном обращении) от Центробанка другой госструктуре, сообщило Reuters со ссылкой на три источника, близких к сторонам обсуждения.
Ведомости вчера в 15:35
Общество

Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Lenta.ru 07:03
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:43
Общество

Внук экс-главы ФСО Мурова просит у Путина монополию на миграционный рынок России. Просто министр Колокольцев не тянет

Не секрет, что 24-летний Никита Муров является внуком экс-начальника ФСО Евгения Мурова и сыном председателя правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрея Мурова, а руководит он "Бронка групп" с конца 2017 года.
47 новостей 06:49
Кино

Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку

Совет Фонда кино утвердил 21 проект организаций кинематографии, чьи проекты получат поддержку государства, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе фонда.
ТАСС 06:26
Происшествия

Прокуратура: найденную в выгребной яме на Кубани девочку изнасиловали

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в хуторе Родниковском 19 ноября девятилетняя девочка ушла гулять и не вернулась.
Кубань 24 05:30
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Политика

В Кремле назвали главное событие 2019 года

Известия 05:36
Общество

Госдума приняла законопроект о виноградарстве и виноделии в РФ

Госдума приняла законопроект, устанавливающий правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в России.
РЕН ТВ 07:15
Общество

Уральский мэр засудит отказавшегося повышать ей зарплату депутата

Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата горсобрания Евгения Савельева, который раскритиковал ее работу и выступил против повышения зарплаты чиновнице.
Газета.Ru 05:42
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников во второй раз в сезоне забросил шайбу, находясь за воротами соперника.
Российская газета вчера в 23:37
Наука

Ученые восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки

РИА Новости 07:09
Общество

«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Известия 02:31
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru 16 декабря в 11:03
Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
Общество

В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Planet Today 04:47
Экономика

СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам

Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
РБК 00:19
Армия и оружие

Россия не видит нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути

Россия не видит необходимости в присутствии иностранных военных кораблей на Севморпути. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.
РЕН ТВ вчера в 21:35
Происшествия

Во время столкновений у Рады пострадали 23 правоохранителя

РИА Новости 07:16
Космос

Ракета «Союз» со спутниками и телескопом стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель "Союз-СТ-А" с пятью европейскими космическими аппаратами стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане, сообщает обслуживающая полет компания Arianespace.
РЕН ТВ 04:09
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