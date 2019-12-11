Политика
ИзвестияВ Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа
Встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом является важной, однако сдвигов в отношениях Москвы и Вашингтона пока не наблюдается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, которая прошла накануне в Вашингтоне.РИА Новости04:57
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Политика
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Согласно действующим нормам, за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не выше 40 км/ч действует штраф в размере 500 рублей, а за превышение на величину более 80 км/час - 5 тыс. рублей.
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Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
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Французский премьер рассказал о направленности пенсионной реформы
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Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Общество
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Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
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Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Политика
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Политика
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Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Общество
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Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибром" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен". Испытания проходили в Черном море.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
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Матвиенко: Россия может проводить альтернативные Олимпиаде игры
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Политика
В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»
«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
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Отношения певца Прохора Шаляпина и бывшей жены актёра и режиссёра Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской завершились.
Армия и оружие
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Армия и оружие
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции
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Общество
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Решение сделать 31 декабря выходным днем принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Политика
Путин поручил разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов
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Экономика
Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.