Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа

Встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом является важной, однако сдвигов в отношениях Москвы и Вашингтона пока не наблюдается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря.
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В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, которая прошла накануне в Вашингтоне.
РИА Новости04:57

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Песков: встреча Трампа с Лавровым важна, но позитивных сдвигов в отношениях РФ и США нет

ТАСС04:55

Песков назвал переговоры Лаврова и Трампа «важным моментом»

Коммерсантъ05:09

В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа

РИА Новости04:57

В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа

РБК06:33

В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа

Известия04:54

В Кремле рассказали об отсутствии позитивных сдвигов в отношениях с США

Газета.Ru04:41

В Кремле прокомментировали встречу Трампа с Лавровым

RT на русском04:35
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Политика

Меркель признала Путина победителем саммита в Париже

Ридус вчера в 14:42
Транспорт

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Согласно действующим нормам, за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не выше 40 км/ч действует штраф в размере 500 рублей, а за превышение на величину более 80 км/час - 5 тыс. рублей.
Российская газета 08:09
Экономика

Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг

Схемы обналичивания незаконно полученных доходов в России за последнее время претерпели существенные изменения: они стали крупнее и часто создаются с использованием государственных институтов, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
РИА Новости 06:52
Общество

Запущенный с космодрома Плесецк спутник «Глонасс-М» выведен на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк в 11:54 с пусковой установки № 3. Пуск «Союза-2.1б» должен был состояться накануне, но по техническим причинам его перенесли на 11 декабря.
Известия 08:20
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Общество

Французский премьер рассказал о направленности пенсионной реформы

В своем выступлении премьер-министр Франции рассказал, что пенсионная реформа основывается на принципах универсальности, равенства и ответственности.
Известия 08:05
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Шоу-бизнес

О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 07:41
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»

Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
StarHit.ru вчера в 12:30
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в раде

Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Известия 07:25
Политика

Решение выслать российских дипломатов неизменно, заявили в Германии

В МИД ФРГ "рады каждому сигналу о кооперации" со стороны России, но решение о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с расследованием убийства гражданина Грузии остается неизменным, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
РИА Новости 08:14
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Общество

Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
РИА Новости 06:19
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибром" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен". Испытания проходили в Черном море.
Газета.Ru 07:54
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Происшествия

В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя

Газета.Ru 05:31
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru 04:28
Музыка

Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Газета.Ru 04:34
Спорт

Матвиенко: Россия может проводить альтернативные Олимпиаде игры

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко отреагировала на 4-летний бан российского спорта со стороны ВАДА.
Metaratings 07:53
Общество

Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

Газета.Ru 06:22
Политика

В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
RT на русском 07:39
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Газета.Ru вчера в 06:00
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой Джигарханяна

Отношения певца Прохора Шаляпина и бывшей жены актёра и режиссёра Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской завершились.
News.ru 05:59
Армия и оружие

В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы

Аргументы и Факты 07:51
Армия и оружие

МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции

Турция может рассмотреть вопрос закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих в ответ на санкции США из-за покупки российских систем ПВО С-400.
Российская газета 03:32
Общество

В Свердловской области 31 декабря сделают выходным днем

Решение сделать 31 декабря выходным днем принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Российская газета 07:01
Политика

Путин поручил разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов

Нужно создать сеть региональных авиамаршрутов, которые были бы экономически привлекательны для перевозчиков и для граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию региональных авиаперевозок.
Коммерсантъ 08:00
Экономика

Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Газета.Ru 07:59
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