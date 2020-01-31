Энергетика
RT на русскомВ Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике. Так он прокомментировал сообщения о закупке нефти Минском в Норвегии.
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Ранее ТАСС отмечал со ссылкой на экспертов, что загрузка норвежской нефти в танкеры, перевалка в порту, перевозка сырья по железной дороге может увеличить стоимость этой нефти не менее чем на $100 за тонну по сравнению с российской.Коммерсантъ05:43
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Политика
Певцу Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому эстрадному исполнителю Валерию Сюткину.
Политика
Мишустин начал визит в Казахстан
Российский премьер-министр Михаил Мишустин начал свой первый зарубежный визит, прибыв в Казахстан.
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарём Соединённых Штатов заявил, что его возможный визит в США должен принести конкретные результаты для республики.
Общество
«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса
По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели.
Общество
Россия закрывает границу на Дальнем Востоке из-за китайского вируса
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия закрывает свою границу на Дальнем Востоке, чтобы остановить распространение китайского коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Общество
Штрафы за превышение скорости могут вырасти в шесть раз
Согласно проекту, за превышение скорости на от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 км/ч - до 4 тыс. рублей (сейчас от тысячи до 1,5 тыс.), более 60 км/ч - 5 тыс. рублей (сейчас от 2 до 2,5 тыс. рублей) либо водитель может быть лишен прав на срок от четырех до шести месяцев.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Общество
Стало известно, где разместят второй вестибюль «Василеостровской»
Второй вестибюль станции метро «Василеостровская» может появиться на 11-й линии В.О. между домами № 34 и 40.
Общество
В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса
В Китае разработали тест для выявления коронавируса, который позволяет получать результат в течение 8−15 минут.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал к мерам предосторожности из-за коронавируса
Роспотребнадзор призвал соблюдать меры гигиены в период для снижения риска заражения коронавирусом.
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Власти Белоруссии приняли решение уже с 1 февраля повысить транзитный тариф на перекачку российской нефти.
Политика
Стала известна зарплата Медведева на новом посту
Стала известна заработная плата, которую будет получать на посту заместителя председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Футбол
«Арсенал» арендовал защитника «Саутгемптона» Соареша
«Арсенал» объявил о переходе Седрика Соареша из «Саутгемптона». 28-летний португалец арендован «пушкарями» до конца сезона.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В Сети появился тизер-трейлер боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Хоккей
CAS решит вопрос о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге
Речь идет о чемпионате мира по хоккею 2023 года, а также женского чемпионата мира высшего дивизиона в 2021 году.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Происшествия
У бизнес-центра на улице Химиков мужчина провалился под лёд
Мужчина провалился под лёд у бизнес-центра «Н2О» на улице Химиков, 28 в Красногвардейском районе Петербурга.
Происшествия
В Индии жену взявшего в заложники 20 детей забили камнями
Экономика
Минфин оценил расходы на социальные меры из послания Путина
В Минфине оценили расходы на реализацию мер, озвученных в послании Владимира Путина.
Армия и оружие
Эрдоган назвал условие для новой военной операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 30 января снова заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе, где «в результате атак армии Сирии гибнут мирные жители», передает телеканал NTV.
Здоровье
Два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Великобритании
К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку
Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Технологии
Microsoft разрешит удалять Paint и WordPad в Windows 10 20H1
Американская компания Microsoft разрешит удалять приложения Paint и WordPad в сборке Windows 10 20H1, которая должна выйти весной 2020 года, сообщает Windows Latest.
Политика
Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
Спорт
Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА
По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.
Общество
Суд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей
Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом
На вопрос, может ли Россия закрыть авиасообщение с Китаем, и мог бы поддержать такую меру Кремль, Песков ответил, что специальная рабочая группа внимательно следит за ситуацией вокруг распространения инфекции.