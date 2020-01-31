Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике. Так он прокомментировал сообщения о закупке нефти Минском в Норвегии.
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Ранее ТАСС
 отмечал со ссылкой на экспертов, что загрузка норвежской нефти в танкеры, перевалка в порту, перевозка сырья по железной дороге может увеличить стоимость этой нефти не менее чем на $100 за тонну по сравнению с российской.
Коммерсантъ05:43

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Песков считает покупку Белоруссией нефти у Норвегии вопросом коммерческой выгоды

ТАСС04:50

В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

RT на русском04:54

Песков объяснил покупку Минском норвежской нефти

REGNUM05:46

Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Московский Комсомолец05:03

Песков объяснил покупку Белоруссией норвежской нефти экономической выгодой

Коммерсантъ05:43

Закупка Белоруссией нефти у Норвегии является вопросом экономической целесообразности – Песков

Эхо Москвы05:09

В Кремле объяснили решение Белоруссии закупать нефть у Норвегии

Rambler News Service05:21
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:04, Ашберн
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин начал свой первый зарубежный визит, прибыв в Казахстан.
Вестник Кавказа 01:25
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарём Соединённых Штатов заявил, что его возможный визит в США должен принести конкретные результаты для республики.
RT на русском 05:58
Общество

«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса

По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели.
Газета.Ru 01:35
Общество

Россия закрывает границу на Дальнем Востоке из-за китайского вируса

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия закрывает свою границу на Дальнем Востоке, чтобы остановить распространение китайского коронавируса 2019-nCoV.
Ruposters.ru вчера в 04:52
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Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
РБК 02:27
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия вчера в 23:45
Общество

Штрафы за превышение скорости могут вырасти в шесть раз

Согласно проекту, за превышение скорости на от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 км/ч - до 4 тыс. рублей (сейчас от тысячи до 1,5 тыс.), более 60 км/ч - 5 тыс. рублей (сейчас от 2 до 2,5 тыс. рублей) либо водитель может быть лишен прав на срок от четырех до шести месяцев.
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия вчера в 15:50
Общество

Стало известно, где разместят второй вестибюль «Василеостровской»

Второй вестибюль станции метро «Василеостровская» может появиться на 11-й линии В.О. между домами № 34 и 40.
РБК Санкт-Петербург 05:07
Общество

В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса

В Китае разработали тест для выявления коронавируса, который позволяет получать результат в течение 8−15 минут.
REGNUM 04:14
Здоровье

Роспотребнадзор призвал к мерам предосторожности из-за коронавируса

Роспотребнадзор призвал соблюдать меры гигиены в период для снижения риска заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:51
Энергетика

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Власти Белоруссии приняли решение уже с 1 февраля повысить транзитный тариф на перекачку российской нефти.
Ruposters.ru вчера в 10:10
Политика

Стала известна зарплата Медведева на новом посту

Стала известна заработная плата, которую будет получать на посту заместителя председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Вести.Ru вчера в 10:44
Футбол

«Арсенал» арендовал защитника «Саутгемптона» Соареша

«Арсенал» объявил о переходе Седрика Соареша из «Саутгемптона». 28-летний португалец арендован «пушкарями» до конца сезона.
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Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В Сети появился тизер-трейлер боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
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Хоккей

CAS решит вопрос о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге

Речь идет о чемпионате мира по хоккею 2023 года, а также женского чемпионата мира высшего дивизиона в 2021 году.
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

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У бизнес-центра на улице Химиков мужчина провалился под лёд

Мужчина провалился под лёд у бизнес-центра «Н2О» на улице Химиков, 28 в Красногвардейском районе Петербурга.
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Происшествия

В Индии жену взявшего в заложники 20 детей забили камнями

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Экономика

Минфин оценил расходы на социальные меры из послания Путина

В Минфине оценили расходы на реализацию мер, озвученных в послании Владимира Путина.
Деловое.ТВ 29 января в 08:36
Армия и оружие

Эрдоган назвал условие для новой военной операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган 30 января снова заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе, где «в результате атак армии Сирии гибнут мирные жители», передает телеканал NTV.
Аргументы и Факты 05:39
Здоровье

Два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Великобритании

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.
News.ru 04:41
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
ТАСС 03:17
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Российская газета 01:55
Технологии

Microsoft разрешит удалять Paint и WordPad в Windows 10 20H1

Американская компания Microsoft разрешит удалять приложения Paint и WordPad в сборке Windows 10 20H1, которая должна выйти весной 2020 года, сообщает Windows Latest.
Актуальные Новости 04:33
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Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
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Спорт

Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА

По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.
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Общество

Суд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей

Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

На вопрос, может ли Россия закрыть авиасообщение с Китаем, и мог бы поддержать такую меру Кремль, Песков ответил, что специальная рабочая группа внимательно следит за ситуацией вокруг распространения инфекции.
РИА Новости 04:47
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