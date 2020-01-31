с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике. Так он прокомментировал сообщения о закупке нефти Минском в Норвегии.

В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

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Здоровье Два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Великобритании К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.

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Общество Суд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.