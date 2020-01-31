Политика
RT на русскомВ Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике. Так он прокомментировал сообщения о закупке нефти Минском в Норвегии.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:19, Ашберн
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Общество
Суд в Москве заочно арестовал сына бизнесмена Минца по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу Дмитрия Минца, сына экс-совладельца группы «Открытие», основателя О1 Group Бориса Минца.
Политика
Песков: контактов Путина и Лукашенко в ближайшее время не планируется
Контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время не планируется, но при необходимости они могут оперативно встретиться, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Происшествия
Генпрокуратура требует переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с «убийства» на «самооборону».
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Футбол
Тарасов предложил изобрести в России свой футбольный мяч
Спорт
Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА
По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.
Общество
Ницой анонсировала премьеру рок-оперы о штурме Москвы
Петр Сагайдачный – гетман Войска Запорожского, который в 1618 году принимал участие в осаде Москвы.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Хоккей
Савин сменил Видгофа на посту гендиректора ХК «Трактор»
Политика
Глава Керчи снова подала в отставку
Кино
Ученица Мессинга: что осталось за кадром сериала
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Политика
Зеленский не желает стать «политическим путешественником» в США
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео заявил, что его возможный визит в США должен принести конкретные результаты для республики.
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу
Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
Политика
«Северный поток-2»: немецкий посол озвучил ожидания Берлина
Германия ожидает, что работа над газопроводом "Северный поток — 2" и его запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Авто
Названы марки самых угоняемых автомобилей в Петербурге
Специалисты назвали марки автомобилей, которые чаще всего похищали в этом году. Данные приводит страховая компания «Согласие».
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Политика
Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Макгиди перешел в «Чарльтон»
Полузащитник Эйден Макгиди сменил «Сандерленд» на «Чарльтон».
Космос
NASA показало, что стало с марсоходом Curiosity за 7 лет — фото
NASA показало, как "состарился" марсоход Curiosity за прошедшие семь лет работы. Космическое агентство сравнило два снимка ровера.
Экономика
Средняя сумма микрозайма в России выросла до рекордных 14 тыс. рублей
Микрофинансовые организации (МФО) стали выдавать более крупные займы - так, в четвертом квартале 2019 года средняя сумма микрозайма выросла до рекордных 14 тыс. рублей по сравнению с 12,6 тыс. рублей годом ранее.
Общество
В России вступают новые правила выдачи Шенгенской визы
Новые правила получения Шенгенской визы, которые вступают в силу уже в это воскресенье, для россиян окажутся выгодными.
Политика
Мишустин раскритиковал работу правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Фигурное катание
Стал известен полный состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Политика
Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.