Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике. Так он прокомментировал сообщения о закупке нефти Минском в Норвегии.

В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

Политика Песков: контактов Путина и Лукашенко в ближайшее время не планируется Контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время не планируется, но при необходимости они могут оперативно встретиться, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником» На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.

Происшествия Генпрокуратура требует переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с «убийства» на «самооборону».

Спорт Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Происшествия Взрыв произошел на заводе в Орловской области Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Политика Зеленский не желает стать «политическим путешественником» в США Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео заявил, что его возможный визит в США должен принести конкретные результаты для республики.

Энергетика Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.

Политика «Северный поток-2»: немецкий посол озвучил ожидания Берлина Германия ожидает, что работа над газопроводом "Северный поток — 2" и его запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года.

Шоу-бизнес Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.

Экономика Средняя сумма микрозайма в России выросла до рекордных 14 тыс. рублей Микрофинансовые организации (МФО) стали выдавать более крупные займы - так, в четвертом квартале 2019 года средняя сумма микрозайма выросла до рекордных 14 тыс. рублей по сравнению с 12,6 тыс. рублей годом ранее.

Политика Мишустин раскритиковал работу правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.

Общество В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.