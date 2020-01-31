Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике. Так он прокомментировал сообщения о закупке нефти Минском в Норвегии.
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Песков считает покупку Белоруссией нефти у Норвегии вопросом коммерческой выгоды

ТАСС04:50

В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

RT на русском04:54

Песков объяснил покупку Минском норвежской нефти

REGNUM05:46

Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Московский Комсомолец05:03

Песков объяснил покупку Белоруссией норвежской нефти экономической выгодой

Коммерсантъ05:43

Закупка Белоруссией нефти у Норвегии является вопросом экономической целесообразности – Песков

Эхо Москвы05:09

В Кремле объяснили решение Белоруссии закупать нефть у Норвегии

Rambler News Service05:21
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:19, Ашберн
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На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Зеленский не желает стать «политическим путешественником» в США

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео заявил, что его возможный визит в США должен принести конкретные результаты для республики.
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Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
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Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
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