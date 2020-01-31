Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике. Так он прокомментировал сообщения о закупке нефти Минском в Норвегии.
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Песков объяснил покупку Минском норвежской нефти

REGNUM05:46

Песков объяснил покупку Белоруссией норвежской нефти экономической выгодой

Коммерсантъ05:43

В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

RT на русском04:54

Закупка Белоруссией нефти у Норвегии является вопросом экономической целесообразности – Песков

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Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Московский Комсомолец05:03

В Кремле объяснили решение Белоруссии закупать нефть у Норвегии

Rambler News Service05:21

Песков считает покупку Белоруссией нефти у Норвегии вопросом коммерческой выгоды

ТАСС04:50
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Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

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Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству

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Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше

C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
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Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

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В Петербурге при демонтаже спортивного комплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) обрушилась крыша. Под завалами могут находиться рабочие.
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Путин и Меркель обсудили «сделку века»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил план США по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
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Консульство Финляндии упростит выдачу пятилетних виз в СЗФО

В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге отмечают, что заявляя о получении визы на пять лет, нужно учесть следующие моменты - за последние три года должна быть минимум одна виза на два года, виза должна быть использована верно, то есть, основная страна поездок по визе была Финляндия.
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Украинскую участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк, известную как Ассоль, осудили за использование русского языка во время представления песни, с которой она намерена выступать в первом полуфинале национального отбора на Евровидение.
Вечерняя Москва 06:10
Политика

Скандального главу Чувашии уволили в связи с утратой доверия

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Чувашской Республики Михаила Игнатьева, «прославившегося» оскорблениями журналистов и надсмехавшегося над сотрудниками республиканского МЧС.
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Общество

Роскомнадзор завел административное дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении американских компаний Facebook и Twitter из-за того, что те не предоставили информацию о локализации в России баз данных российских пользователей.
ТАСС 07:39
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Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
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Президент назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова своим полномочным представителем в Конституционном Суде.
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Второй вестибюль станции петербургского метро "Василеостровская" планируется разместить на 11-й линии В.О. между домами 24 и 40.
Neva.Today 06:40
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 06:17
Общество

Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
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В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны

Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда.
Известия вчера в 05:24
Общество

В Италии объявили режим ЧС из-за коронавируса

Итальянский Совет министров объявил о введения чрезвычайной ситуации из-за двух зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории страны, передает Reuters.
Газета.Ru 05:48
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Газета.Ru 01:41
Армия и оружие

Первый построенный в Турции авианосец показали на снимке

Первый турецкий авианосец Anadolu, сдача которого Военно-морским силам страны запланирована на текущий год, попал на спутниковые снимки.
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Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

РИА Новости 07:23
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Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
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Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии

Rusvesna.su вчера в 22:00
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Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Фигурное катание

Реакция Плющенко на победу над подопечной Тутберидзе попала на видео

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Подруга Елены Степаненко рассказала о ее жизни после развода

Подруга юмористки рассказала, что развод дался Степаненко нелегко, она до сих пор переживает из-за предательства своего бывшего мужа.
RuNews24.ru 04:25
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Huawei решила никогда не возвращаться к сервисам Google

На пресс-конференции в Вене представитель Huawei в Австрии Фред Ванфэй (Fred Wangfei) заявил, что компания не планирует возвращаться к сервисам Google, даже если США снимут ограничения.
Ferra 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
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