Политика
RT на русскомВ Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике. Так он прокомментировал сообщения о закупке нефти Минском в Норвегии.
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Общество
Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству
Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Энергетика
Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше
C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Общество
Суд заочно арестовал двух сыновей бизнесмена Бориса Минца
Басманный суд Москвы заочно арестовал двух сыновей бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца – Дмитрия и Александра, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Происшествия
В Петербурге при демонтаже спортивного комплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) обрушилась крыша. Под завалами могут находиться рабочие.
Политика
Путин и Меркель обсудили «сделку века»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил план США по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Общество
Консульство Финляндии упростит выдачу пятилетних виз в СЗФО
В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге отмечают, что заявляя о получении визы на пять лет, нужно учесть следующие моменты - за последние три года должна быть минимум одна виза на два года, виза должна быть использована верно, то есть, основная страна поездок по визе была Финляндия.
Музыка
Украинскую участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк, известную как Ассоль, осудили за использование русского языка во время представления песни, с которой она намерена выступать в первом полуфинале национального отбора на Евровидение.
Политика
Скандального главу Чувашии уволили в связи с утратой доверия
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Чувашской Республики Михаила Игнатьева, «прославившегося» оскорблениями журналистов и надсмехавшегося над сотрудниками республиканского МЧС.
Общество
Роскомнадзор завел административное дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении американских компаний Facebook и Twitter из-за того, что те не предоставили информацию о локализации в России баз данных российских пользователей.
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Политика
Путин назначил Коновалова своим полпредом в КС
Президент назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова своим полномочным представителем в Конституционном Суде.
Общество
Стало известно, где появится второй вестибюль «Василеостровской»
Второй вестибюль станции петербургского метро "Василеостровская" планируется разместить на 11-й линии В.О. между домами 24 и 40.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Общество
Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову
Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Общество
В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны
Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда.
Общество
В Италии объявили режим ЧС из-за коронавируса
Итальянский Совет министров объявил о введения чрезвычайной ситуации из-за двух зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории страны, передает Reuters.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Армия и оружие
Первый построенный в Турции авианосец показали на снимке
Первый турецкий авианосец Anadolu, сдача которого Военно-морским силам страны запланирована на текущий год, попал на спутниковые снимки.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Армия и оружие
Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Шоу-бизнес
Подруга Елены Степаненко рассказала о ее жизни после развода
Подруга юмористки рассказала, что развод дался Степаненко нелегко, она до сих пор переживает из-за предательства своего бывшего мужа.
Технологии
Huawei решила никогда не возвращаться к сервисам Google
На пресс-конференции в Вене представитель Huawei в Австрии Фред Ванфэй (Fred Wangfei) заявил, что компания не планирует возвращаться к сервисам Google, даже если США снимут ограничения.