с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике. Так он прокомментировал сообщения о закупке нефти Минском в Норвегии.

В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

Общество Ортодоксальных евреев выгнали из самолета из-за вони Пилот авиакомпании American Airlines попросил выгнать из самолета ортодоксальную еврейскую семью из-за исходящего от них неприятного запаха.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Происшествия У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус Как сообщало ИА REGNUM, 28 января с подозрением на коронавирус были госпитализированы двое жителей Воронежа, вернувшиеся с отдыха в Китае.

Политика Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции "Санкции против России останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - написал он в своем Twitter.

Шоу-бизнес Экс-супруга Богомолова исполнила смелый танец в присутствии Собчак Актриса стала раздеваться на сцене На прошедшем в столичном театре на Малой Бронной светском мероприятии, посвященном кино, зрители в зале засняли чувственный танец Дарьи Мороз.

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Общество В Керчи чиновницы в шубах вручили блокадникам по батону Как сообщает ИА «SM-News», глава Горсовета Керчи прокомментировала возмущение пользователей соцсети и объяснила, почему чиновницы подарили 11 блокадникам по батону хлеба.

Происшествия В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.

Авто Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.

Политика Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.

Здоровье Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.