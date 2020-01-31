Политика
RT на русскомВ Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике. Так он прокомментировал сообщения о закупке нефти Минском в Норвегии.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил закупку нефти Белоруссией у Норвегии экономической целесообразностью.ТАСС04:50
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