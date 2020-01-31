Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике. Так он прокомментировал сообщения о закупке нефти Минском в Норвегии.
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с чего всё началось

Песков считает покупку Белоруссией нефти у Норвегии вопросом коммерческой выгоды

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил закупку нефти Белоруссией у Норвегии экономической целесообразностью.
ТАСС04:50

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Кремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Lenta.ru10:18

Песков объяснил покупку Минском норвежской нефти

REGNUM05:46

Песков считает покупку Белоруссией нефти у Норвегии вопросом коммерческой выгоды

ТАСС04:50

Закупка Белоруссией нефти у Норвегии является вопросом экономической целесообразности – Песков

Эхо Москвы05:09

Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Московский Комсомолец05:03

В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

RT на русском04:54

Песков объяснил покупку Белоруссией норвежской нефти экономической выгодой

Коммерсантъ05:43
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:48, Ашберн
Общество

Ортодоксальных евреев выгнали из самолета из-за вони

Пилот авиакомпании American Airlines попросил выгнать из самолета ортодоксальную еврейскую семью из-за исходящего от них неприятного запаха.
Lenta.ru 12:52
Общество

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости 08:33
Политика

Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине

Российской Федерации следует выдвинуть Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет «серьезные последствия», заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
ФАН вчера в 19:02
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
REGNUM 13:17
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Политика

В Госдуме оценили заявление Польши о праве на репарации от России

С заявлением о праве Польши на репарации от России Яблонский выступил ранее 31 января.
Lenta.ru 12:33
Происшествия

У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января с подозрением на коронавирус были госпитализированы двое жителей Воронежа, вернувшиеся с отдыха в Китае.
REGNUM 10:56
Футбол

«Ахмат» отдал Конрада Михалака в аренду турецкому «Анкарагюджю»

РИА Новости 13:22
Политика

Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

"Санкции против России останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - написал он в своем Twitter.
РИА Новости 10:10
Авто

ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс.
Автоновости дня вчера в 22:30
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости 29 января в 22:27
Автоспорт

«Астон Мартин» прекратит поддержку «Ред Булл» с 2021 года

Спорт-Экспресс 11:47
Общество

Точный гороскоп на 30 января: что ждет все знаки зодиака

Волгоградский астролог Ирина Лавочникова составила гороскоп для всех знаков зодиака на четверг, 30 января.
Вечерний Волгоград вчера в 03:47
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Шоу-бизнес

Экс-супруга Богомолова исполнила смелый танец в присутствии Собчак

Актриса стала раздеваться на сцене На прошедшем в столичном театре на Малой Бронной светском мероприятии, посвященном кино, зрители в зале засняли чувственный танец Дарьи Мороз.
WomanHit.ru 10:07
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Экономика

В России появится первый частный город

В России появится первый город, построенный на частные инвестиции — Доброград во Владимирской области.
Lenta.ru 13:06
Общество

В Керчи чиновницы в шубах вручили блокадникам по батону

Как сообщает ИА «SM-News», глава Горсовета Керчи прокомментировала возмущение пользователей соцсети и объяснила, почему чиновницы подарили 11 блокадникам по батону хлеба.
Сибкрай.ru 29 января в 13:00
Наука

Школьники Калининского района стали дипломантами III Научно-практической конференции

Новости Калининского района Санкт-Петербурга вчера в 06:50
Космос

Российская бумажная «Корона» сядет двумя «мозгами»

Lenta.ru вчера в 04:07
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
ТАСС вчера в 05:19
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Футбол

ЦСКА подписал 17-летнего защитника «Крыльев» Котина

Защитник Никита Котин перешел из «Крыльев Советов» в ЦСКА. Армейский клуб сегодня подписал контракт с 17-летним игроком.
Sports.ru 13:39
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Авто

Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей

Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Автоновости дня 02:42
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 04:13
Политика

Путин предложил помощь Китаю в борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).
Ведомости 12:50
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

РИА Новости 13:29
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