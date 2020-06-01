Политика
Аргументы неделиВ Кремле оценили заявление о причастности России к беспорядкам в США
Песков отметил, что в Кремле внимательно наблюдают за тем, что происходит в США, но вмешиваться не собираются: «Мы никогда не вмешивались в американские дела». Ранее в Госдуме оценили слова экс-советника по национальной безопасности.
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с чего всё началось
Происходящие в США беспорядки являются исключительно внутренним делом этой страны, Россия никак не вмешивается в эти события и не собирается этого делать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.ТАСС05:31
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Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек
Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере минимального размера оплаты труда для домохозяек, говорится в отзыве к документу в базе данных Госдумы.
РИА Новости 06:06
Политика
Путин отметил стабилизацию ситуации по коронавирусу в России
«Исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией, мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию», — сказал Путин на совещании с рабочей группой по поправкам к Конституции.
RT на русском 09:15
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Общество
Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
RT на русском 08:43
Происшествия
В Киеве задержали предполагаемого «минёра» моста
Киев, 1 июня 2020, 15:30 — REGNUM В Киеве введён режим спецоперации из-за поступившей информации о возможном взрыве моста Метро, сообщила 1 июня пресс-служба Национальной полиции города.
REGNUM 08:30
Происшествия
В Белгороде подсчитывают ущерб от урагана
Дождь и ветер обрушился 1 июня на северную часть Белгорода и пригороды.
REGNUM 09:12
Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 00:29
Политика
Зеленский оправдался за скандал с Байденом
Комментируя аудиозаписи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, Зеленский заявил, что не причастен к их появлению в СМИ, и дал понять, что в Киеве не дадут им ход, если Вашингтон сохранит хорошее отношение к Незалежной.
Утро.ru 08:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
Детский омбудсмен предложила реформировать систему органов опеки
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с президентом России Владимиром Путиным завила о необходимости реформы органов опеки.
Коммерсантъ 08:03
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Политика
Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line вчера в 01:17
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 07:42
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Политика
Лукашенко пообещал не допустить «майданов» в Белоруссии
Минск, 1 июня 2020, 12:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем комитета госбезопасности страны Валерием Вакульчиком заявил, что никаких «майданов» в республике не будет, сообщает 1 июня Белта.
REGNUM 05:41
Общество
Резкое потепление ожидается в Москве через неделю
Температура воздуха в Москве может достигнуть настоящих летних значений — от 20 до 25 градусов тепла.
Вечерняя Москва вчера в 01:15
Кино
Зрителей удивила внешность Тора после фильма «Мстители. Финал»
Родной город 08:17
Футбол
Малафеев: «Агент Ахметова сказал мне, что вертел наш „Зенит“»
Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о переговорах с агентом Ираклием Гегечкори, представляющим интересы хавбека столичного ЦСКА Ильзата Ахметова.
Евро-футбол.ру 06:49
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Наука
Испытаны маски с электрическими полями против коронавирусов
Учёные из американского Университета Индианы считают, что слабые электрические поля обладают обеззараживающим действием.
Discover24 30 мая в 07:06
Общество
Коронавирусом в Саратовской области заразились 96 человек
В Саратовской области за сутки заболели 96 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.
Новости Саратова 30 мая в 04:05
Общество
Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня
Туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
Общество
Беглов отметил, что ситуация с КОВИД в Петербурге остается сложной
Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге остается сложной.
Невские Новости 07:16
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус сразу у 283 человек
Екатеринбург, 1 июня 2020, 10:45 — REGNUM Сразу 283 новых случая выявления коронавируса подтвердили в Свердловской области.
REGNUM 03:45