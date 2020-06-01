Песков отметил, что в Кремле внимательно наблюдают за тем, что происходит в США, но вмешиваться не собираются: «Мы никогда не вмешивались в американские дела». Ранее в Госдуме оценили слова экс-советника по национальной безопасности.

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