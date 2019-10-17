Политика
Газета.RuВ Кремле оценили желание Трампа пригласить Россию на саммит G7 в США
Кремль "с удовольствием" рассмотрит приглашение на 46-й саммит G7 в США, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Белом доме пояснили, что данное приглашение может стать шагом к восстановлению российского представительства в G8.
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В Кремле "с удовольствием" ознакомятся с "формулировкой приглашения" России на саммит G7 в Вашингтоне, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Интерфаксвчера в 14:05
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Кремль «с удовольствием» рассмотрит приглашение Путина на саммит G7
Московский Комсомолецвчера в 14:21
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Общество
Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами
Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК вчера в 21:04
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета вчера в 01:30
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика
Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером
Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
RT на русском вчера в 15:26
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости вчера в 08:12
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
RT на русском вчера в 07:07
Футбол
Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким
Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Петербургский дневник 00:57
Политика
Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета
К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Космос
Бывший ученый NASA заявил о наличии следов жизни на Марсе
Реальное время 14 октября в 19:31
Здоровье
Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
МедиаПоток вчера в 05:27
Политика
Великобритания и ЕС договорились о Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:15
Экономика
Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным.
РБК 01:04
Хоккей
Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей
17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.
Газета.Ru вчера в 15:59
Авто
ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»
Автоновости дня вчера в 10:24
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов
Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Дни24 вчера в 08:16
Политика
Белый дом: США приостановили помощь Киеву из-за коррупции на Украине
По словам и.о. руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, решение приостановить помощь Украине объясняется коррупцией в этой стране, а также нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
Московский Комсомолец вчера в 16:19
Общество
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Как отмечает газета, одной из причин такого решения стало взимание вознаграждения «за услугу по предоставлению сведений в бюро кредитных историй, оказывая которую общество действовало исключительно в собственных интересах».
РБК 01:44
Происшествия
В Мексике сына наркобарона Коротышки задержали после уличных боев
МИР 24 вчера в 23:52
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Вести.Ru вчера в 06:07
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru 16 октября в 23:46
Политика
Экс-соратник Порошенко смог улететь до задержания за пределы Украины
Бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко смог улететь с территории Украины из аэропорта Борисполь.
РЕН ТВ вчера в 19:06
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве
В четверг, 17 октября, в Москве должна была пройти первая в России после победы в бою над Дастином Порье пресс-конференция звезды UFC Хабиба Нурмагомедова.
Комсомольская правда вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»
Регион online вчера в 09:23
Футбол
Невы лидеры: занимающий вторую строчку РПЛ «Ростов» едет к «Зениту»
13-й тур РПЛ может стать поворотным в текущем сезоне, ведь в очной борьбе сойдутся два лидера — «Зенит» и «Ростов».
Известия вчера в 17:01