В Кремле "с удовольствием" ознакомятся с "формулировкой приглашения" России на саммит G7 в Вашингтоне, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Мы с удовольствием ознакомимся с формулировкой приглашения. После этого можно будет оценивать.

Кремль "с удовольствием" рассмотрит приглашение на 46-й саммит G7 в США, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Белом доме пояснили, что данное приглашение может стать шагом к восстановлению российского представительства в G8.

В Кремле оценили желание Трампа пригласить Россию на саммит G7 в США

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