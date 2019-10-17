Политика
Газета.RuВ Кремле оценили желание Трампа пригласить Россию на саммит G7 в США
Кремль "с удовольствием" рассмотрит приглашение на 46-й саммит G7 в США, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Белом доме пояснили, что данное приглашение может стать шагом к восстановлению российского представительства в G8.
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Мы с удовольствием ознакомимся с формулировкой приглашения. После этого можно будет оценивать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru вчера в 14:56
с чего всё началось
В Кремле "с удовольствием" ознакомятся с "формулировкой приглашения" России на саммит G7 в Вашингтоне, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Интерфаксвчера в 14:05
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Кремль «с удовольствием» рассмотрит приглашение Путина на саммит G7
Московский Комсомолецвчера в 14:21
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