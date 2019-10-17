Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле оценили желание Трампа пригласить Россию на саммит G7 в США

Кремль "с удовольствием" рассмотрит приглашение на 46-й саммит G7 в США, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Белом доме пояснили, что данное приглашение может стать шагом к восстановлению российского представительства в G8.
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Дмитрий Песков
Мы с удовольствием ознакомимся с формулировкой приглашения. После этого можно будет оценивать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru вчера в 14:56
с чего всё началось

В Кремле готовы рассмотреть приглашение Путина на саммит G7

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