Мы с удовольствием ознакомимся с формулировкой приглашения. После этого можно будет оценивать.

Кремль "с удовольствием" рассмотрит приглашение на 46-й саммит G7 в США, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Белом доме пояснили, что данное приглашение может стать шагом к восстановлению российского представительства в G8.

В Кремле оценили желание Трампа пригласить Россию на саммит G7 в США

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