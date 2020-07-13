Общество

REGNUMREGNUMВ Кремле одобрили идею о повышении налога на богатство

Представителя Кремля спросили, как российское руководство относится к идее увеличения налогов для богатых. «В России уже [реализуется]», — сказал Песков ТАСС.
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с чего всё началось

Песков прокомментировал петицию миллионеров с призывом увеличить налоги на богатство

Идея повышения налогов для состоятельных граждан уже реализуется в России. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя петицию, в которой более 80 миллионеров по всему миру призвали правительства увеличить налоги на богатство.
ТАССвчера в 15:15

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Песков оценил просьбу миллионеров увеличить налоги для богатых

РБКвчера в 16:43

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

RT на русскомвчера в 16:31

Более 80 «сверхбогатых» людей просят правительства своих стран вести для них бессрочный налог для восстановления экономики после пандемии

Фонтанка.Рувчера в 08:50

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Комсомольская правдавчера в 17:17

В Кремле прокомментировали петицию миллионеров об увеличении налогов

Lenta.ruвчера в 15:50

Песков прокомментировал петицию миллионеров с призывом увеличить налоги на богатство

ТАССвчера в 15:15

Песков прокомментировал предложение увеличить налоги на богатство

Московский Комсомолецвчера в 17:19
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Происшествия

Ефремов пытался откупиться от сотрудника ДПС после смертельной аварии

Car.ru вчера в 23:16
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Технологии

Роскачество рекомендовало ограничить доступ детей к нецензурным песням

Роскачество по итогам исследования мобильных приложений музыкальных сервисов предлагает продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной лексикой, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:39
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Шоу-бизнес

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Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
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Происшествия

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В результате разгерметизации нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» в Комсомольском районе Хабаровского края произошла утечка топлива.
BFM.ru 01:55
Происшествия

Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере

РБК вчера в 17:59
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Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат вчера в 04:10
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Футбол

Форварда «Зенита» включили в рейтинг лучших нападающих «Барселоны»

Барселона, Испания, 14 июля 2020, 08:19 — REGNUM Нападающий «Зенита» Малком вошёл в рейтинг лучших форвардов «Барселоны» за последние 20 лет.
REGNUM 01:19
Экономика

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.
РБК вчера в 23:00
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Авто

Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Seltos

Как сообщается на сайте «Новые автомобили», Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Seltos.
Лезги газет 01:21
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

ТАСС вчера в 09:30
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

Переехавшим из Приамурья ветеранам труда сохранят региональную доплату

Переехавшим из Приамурья жителям области, имеющим звание «Ветеран труда», сохранят ежемесячную региональную доплату к пенсии.
ИА Порт Амур вчера в 07:30
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия вчера в 22:05
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

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Армия и оружие

В Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах

REGNUM 00:23
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Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико

Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
РБК 01:55
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Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
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Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер вчера в 13:49
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Автоспорт

Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service вчера в 09:52
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Футбол

«Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании

РИА Новости вчера в 18:05
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия 12 июля в 14:49
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Происшествия

Роналду грозит штраф из-за 10-летнего сына

Газета.Ru вчера в 18:35
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Общество

В России пенсионеры 53-67 лет получат единовременную выплату

Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
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Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
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Происшествия

Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

Известия вчера в 16:04
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Здоровье

235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки

За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com вчера в 02:10
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Общество

Депутат назвала оптимальный вариант решения жилищной проблемы в России

Наиболее эффективной формой наделения жильём является наём, который неправильно называют арендой, считает депутат Госдумы Галина Хованская.
News.ru 01:43
Происшествия

В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек.
REGNUM 00:40
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
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Армия и оружие

Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт

В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:40
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