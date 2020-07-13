Общество
REGNUMВ Кремле одобрили идею о повышении налога на богатство
Представителя Кремля спросили, как российское руководство относится к идее увеличения налогов для богатых. «В России уже [реализуется]», — сказал Песков ТАСС.
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с чего всё началось
Идея повышения налогов для состоятельных граждан уже реализуется в России. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя петицию, в которой более 80 миллионеров по всему миру призвали правительства увеличить налоги на богатство.ТАССвчера в 15:15
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Происшествия
Ефремов пытался откупиться от сотрудника ДПС после смертельной аварии
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Технологии
Роскачество рекомендовало ограничить доступ детей к нецензурным песням
Роскачество по итогам исследования мобильных приложений музыкальных сервисов предлагает продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной лексикой, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес
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Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
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Происшествия
Утечка топлива из нефтепровода произошла в Хабаровском крае
В результате разгерметизации нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» в Комсомольском районе Хабаровского края произошла утечка топлива.
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Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
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Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат вчера в 04:10
Футбол
Форварда «Зенита» включили в рейтинг лучших нападающих «Барселоны»
Барселона, Испания, 14 июля 2020, 08:19 — REGNUM Нападающий «Зенита» Малком вошёл в рейтинг лучших форвардов «Барселоны» за последние 20 лет.
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Экономика
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По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.
РБК вчера в 23:00
Авто
Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Seltos
Как сообщается на сайте «Новые автомобили», Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Seltos.
Лезги газет 01:21
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Переехавшим из Приамурья ветеранам труда сохранят региональную доплату
Переехавшим из Приамурья жителям области, имеющим звание «Ветеран труда», сохранят ежемесячную региональную доплату к пенсии.
ИА Порт Амур вчера в 07:30
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
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Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
РБК 01:55
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
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Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер вчера в 13:49
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service вчера в 09:52
Футбол
«Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании
РИА Новости вчера в 18:05
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 12 июля в 14:49
Происшествия
Роналду грозит штраф из-за 10-летнего сына
Газета.Ru вчера в 18:35
Общество
В России пенсионеры 53-67 лет получат единовременную выплату
Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
Происшествия
Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале
Известия вчера в 16:04
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com вчера в 02:10
Общество
Депутат назвала оптимальный вариант решения жилищной проблемы в России
Наиболее эффективной формой наделения жильём является наём, который неправильно называют арендой, считает депутат Госдумы Галина Хованская.
News.ru 01:43
Происшествия
В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек.
REGNUM 00:40
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Армия и оружие
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:40