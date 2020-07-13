Идея повышения налогов для состоятельных граждан уже реализуется в России. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя петицию, в которой более 80 миллионеров по всему миру призвали правительства увеличить налоги на богатство.

с чего всё началось

Представителя Кремля спросили, как российское руководство относится к идее увеличения налогов для богатых. «В России уже [реализуется]», — сказал Песков ТАСС.

В Кремле одобрили идею о повышении налога на богатство

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