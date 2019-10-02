Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваСМИ сообщили об отставке Геннадия Корниенко с должности главы ФСИН

Корниенко был назначен директором ФСИН в июне 2012 года.
Читать в источнике
Комментировать196
Дмитрий Песков
Указа не было, он не публиковался.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости вчера в 06:00
с чего всё началось

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс01 октября в 15:35

Подробнее о событии

Песков опроверг отставку главы ФСИН Корниенко

ТАССвчера в 06:31

Песков: указа об отставке главы ФСИН не было

Коммерсантъвчера в 06:16

Песков сказал, что указ об отставке директора ФСИН еще не опубликован

Интерфаксвчера в 06:16

Кремль высказался об увольнении главного тюремщика России

Lenta.ruвчера в 06:07

Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН Корниенко

Известиявчера в 06:31

В Кремле опровергли отставку главы ФСИН

ТК Звездавчера в 06:21

СМИ узнали имя кандидата на должность главы ФСИН

Московский Комсомолецвчера в 06:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 08:34, Ашберн
Политика

Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Политика

Модель из Одессы рассказала, зачем Кива звонил ей из Рады

Rusvesna.su 04:46
Культура

Умер известный чешский певец Карел Готт

Дни24 вчера в 05:11
Происшествия

Дело экс-депутата гордумы Екатеринбурга о взятке передали в суд

Коммерсантъ Екатеринбург 06:47
Происшествия

Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей

Lenta.ru 05:33
Кино

Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок «Аватара 2»

Официальный аккаунт франшизы в Twitter постоянно обновляется: подписчиков знакомят с представителями флоры и фауны загадочной Пандоры, выкладывают лучшие рисунки поклонников, на которых зачастую можно увидеть героев фильма, а также делятся последними новостями о съемках фильмов.
Российская газета 08:13
Политика

Лавров: мы не держимся за определенных личностей, наша цель — вернуть Сирию в семью (Аsharq Al Awsat, Великобритания) (Asharq Al-Awsat)

Полный текст интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова изданию Asharq Al Awsat Ибрагим Хамиди: Сегодня многие говорят о формировании нового международного порядка, соотношение сил в котором изменилось по сравнению с постсоветским периодом.
ИноСМИ 06:46
Политика

Путин назвал Иорданию очень важным партнёром России

«Иордания всегда была для нас очень важным партнёром на Ближнем Востоке, в прошлом году мы отметили 55-летие установления дипломатических отношений между нашими странами», — цитирует президента России Интерфакс.
RT на русском 08:03
Происшествия

В Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя»

Известия 08:27
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Происшествия

Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал

В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Кино

Бывший режиссер Virtus.pro и RuHub займется фильмом по «Сталкеру»

Бывший режиссер трансляций и видеороликов в Virtus.pro и студии RuHub Максим Самойлов признался, что работает над фильмом по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Проект находится на ранней стадии производства.
CyberSport.ru вчера в 08:50
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика

Владельца телеканала «112 Украина» допросили по статье о терроризме

Владельца медиахолдинга, в который входят украинские телеканалы «112 Украина» и NEWSONE, депутата Верховной рады Тараса Козака допросили по трём статьям, в том числе по статье о терроризме.
RT на русском 07:52
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценен в 160 тысяч рублей

Megaobzor.com 07:57
Происшествия

В Париже мужчина напал на полицейских в участке

Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Происшествия

Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице

Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Единоборства

Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Происшествия

В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

РБК 05:05
Происшествия

В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете

RT на русском 06:03
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Здоровье

Названы не рекомендованные для употребления детьми продукты

Эксперты в области медицины и здоровья назвали продукты, которые не рекомендуется употреблять детям.
Актуальные Новости вчера в 05:12
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 04:58
Политика

Британия из-за Марса смягчила санкции против России

Великобритания внесла поправки в "Закон об экспорте", которые снимают некоторые ограничения на сотрудничество с Россией в рамках миссии ExoMars-2020.
РИА Новости 06:55
Происшествия

Сына вице-президента МТС Ибрагимова задержали после погони в Москве

ТАСС 08:27
Наука

В Татарстане нашли возможный очаг эпидемии чумы

Немецкие ученые нашли в татарстанском Лаишево корни второй в истории пандемии чумы, которая бушевала в Европе в XIV—XVIII веках.
Реальное время вчера в 10:54
Кино

THR: новому сотрудничеству Sony и Marvel поспособствовал Том Холланд

Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.
Мир фантастики 03:16
Авто

Кроссовер Lifan X70 возвращается на российский рынок

Китайский кроссовер Lifan X70, продажи которого из-за проблем на черкесском заводе Derways прекратились в мае 2019 года, возвращается в Россию.
Автоновости дня 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное