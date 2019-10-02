Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

с чего всё началось

Указа не было, он не публиковался.

Корниенко был назначен директором ФСИН в июне 2012 года.

СМИ сообщили об отставке Геннадия Корниенко с должности главы ФСИН

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