Политика
Говорит МоскваСМИ сообщили об отставке Геннадия Корниенко с должности главы ФСИН
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Указа не было, он не публиковался.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости вчера в 06:00
с чего всё началось
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс01 октября в 15:35
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