Экономика
ИзвестияВ Кремле опровергли планы по дальнейшему повышению НДС
Каких-либо обсуждений насчет дальнейшего повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в Кремле не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия
Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
Известия 08:01
Экономика
«Укроборонпром» накопил долгов на почти $430 млн
Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий государственного концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти $430 миллионов.
RT на русском 08:24
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Здоровье
4 совета для защиты мозга от возрастных болезней дал врач-психиатр
Американский врач-психиатр дал четыре универсальных совета для защиты от возрастных болезней мозга.
Ugpressa.ru 03:24
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Известия вчера в 18:23
Политика
Песков прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, и с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 08:23
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Кино
Мэттью МакКонахи предложена роль Харви Дента
Популярный голливудский актер Мэттью МакКонахи получил предложение сыграть Харви Дента в фильме "Бэтмен", который собирается снимать режиссер Мэтт Ривз.
Kinonews.ru 04:02
Политика
Путин рассказал об объявленной маргиналами войне русскому языку
Президент России Владимир Путин рассказал о войне, объявленной русскому языку в некоторых странах, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:17
Общество
Суд освободил основателя «Тараса Бульбы» из-за болезни
Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, говорится на сайте суда.
Ведомости 08:16
Энергетика
Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»
Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря.
Известия 06:37
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru 07:23
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Политика
В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын
В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын.
Российская газета 08:17
Политика
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года — заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну "Седов", — сообщила Захарова.
РИА Новости 04:01
Авто
Toyota представила новый кроссовер Raize
Кроссовер построен на архитектуре DNGA, который используется как в моделях Daihatsu, так и Toyota.
Car.ru 01:55
Футбол
Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева и Чалова в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему принял решение не вызывать на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева и форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
RT на русском 08:00
Хоккей
Минское «Динамо» отпустило Шора и выставило на драфт отказов Принса
Другой американский форвард команды Шэйн Принс выставлен на драфт отказов. В течение 48 часов он может быть выбран другим клубом КХЛ.
РИА Новости 07:36
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Музыка
Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»
ТК Звезда вчера в 07:30
Общество
Со дна Балтийского моря подняли почти тысячу бутылок редкого алкоголя
Дайверам удалось поднять со дна Балтийского моря груз алкоголя, с затопленного в 1917 году шведского судна.
Общественное телевидение России 06:35
Общество
Законопроект о возрождении вытрезвителей Госдума приняла в I чтении
Законопроект о возрождении вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.
REGNUM 08:19
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 07:35
Здоровье
В Екатеринбурге открылась вторая очередь медцентра «УГМК-Здоровье»
Свердловская область открытием второй очереди «УГМК-Здоровье» дает дополнительный импульс не только медицине. но и в целом повышению качества жизни в нашем регионе.
Уральский меридиан 07:35
Политика
Минобороны Армении опровергло заявление российской оружейной компании
Министерство обороны Армении опровергло заявление российской оружейной компании ORSIS о том, что в Ереване пытались «неофициально решить» вопрос по тендеру.
Rusarminfo.ru 04:07
Политика
Путин назначил Келина послом России в Великобритании
Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании.
ФАН 08:27
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
Футбол
В АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы
Руководство английской Премьер-лиги проведёт встречу с представителями клубов первенства, на которой будет обсуждаться использование системы видеоповторов (VAR).
Чемпионат 01:56