Каких-либо обсуждений насчет дальнейшего повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в Кремле не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле опровергли планы по дальнейшему повышению НДС

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