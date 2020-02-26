Россия не проводит политику принуждения Украины силой к братским отношениям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Россия не навязывает Украине и другим государствам братские отношения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в отношениях с Киевом Москва проводит политику, цель которой состоит в содействии реализации Минских соглашений.

В Кремле опровергли слова Суркова о принуждении Украины к дружбе

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