Политика
News.ruВ Кремле опровергли слова Суркова о принуждении Украины к дружбе
Россия не навязывает Украине и другим государствам братские отношения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в отношениях с Киевом Москва проводит политику, цель которой состоит в содействии реализации Минских соглашений.
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с чего всё началось
Россия не проводит политику принуждения Украины силой к братским отношениям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС04:43
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Киберспорт
Valve представила новый формат сезона Dota Pro Circuit
По завершении сезона две худшие команды верхнего дивизиона поменяются местами с топ-2 нижнего, худшие в нижней лиге покинут дивизион, а их места займут новые коллективы из квалификаций.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Общество
В апреле в США начнут испытывать вакцину от коронавируса
Клинические испытания вакцины от китайского коронавируса стартуют в США до конца апреля 2020 года.
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде станет кульминацией всей «бондианы»
Происшествия
Суд оставил в силе решение о переводе убийцы Немцова в тюрьму
Армия и оружие
В России рассказали о нарушающих обещания Хафтаре и Сарадже
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж нарушают обещания по перемирию в Ливии и не стремятся к нему.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Здоровье
IT-специалисты, учителя и врачи чаще всего болеют в России
Среди участников опроса простудными заболеваниями болели 77%. Чаще остальных простужаются работники IT-сферы (90%).
Экономика
Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%
Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года.
Общество
Гульнара Каримова предложила $686 миллионов в обмен на свободу
Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара написала письмо нынешнему главе государства Шавкату Мирзияеву.
Общество
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности во вторник заявил, что в ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики.
Биатлон
Олимпийская чемпионка из Германии потребовала извинений от Логинова
Трехкратная олимпийская чемпионка Кати Вильхельм потребовала извинений от российского биатлониста Александра Логинова, имеющего допинговое прошлое.
Общество
Минпросвещения не одобрило идею штрафовать за оскорбление учителей
В Минпросвещения не поддеривают идею ввести штрафы за оскорбления учителей и предупреждают, что одними запретами и штрафами нельзя создать комфортную психологическую среду в школах.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Здоровье
ВЦИОМ: треть россиян не боятся заразиться коронавирусом
Треть слышавших о новой болезни все-таки уверены: вероятность заразиться очень мала.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Экономика
ВТБ выступил против повышения надбавок за системную значимость
ВТБ выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года.
Общество
Посольство России вошло в пятерку должников за въезд в центр Лондона
Российское посольство в британской столице вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр Лондона, говорится в сообщении парламента Великобритании.
Политика
Премьер-министр Украины опроверг информацию о своей возможной отставке
В середине января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что написал заявление об отставке и направил его президенту Зеленскому.
Политика
Горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова
Харьковский городской совет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Космос
Ученые нашли новый спутник Земли
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Экономика
Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон
Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.