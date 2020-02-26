А для того, чтобы выжить в среде, в которой нельзя дышать — например, в воде.

с чего всё началось

В Кремле отреагировали на заявления бывшего помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова об Украине и Донбассе, которые он сделал, отвечая на вопросы директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

В Кремле отреагировали на заявления Суркова об Украине и Донбассе

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Политика Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма Об изданиии указа о «Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

Политика В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.

Политика Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.

Политика Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Общество Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Политика Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Политика Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв.

Происшествия Представитель Голунова поддержал в суде домашний арест для Коновалова Представитель журналиста Ивана Голунова поддержал ходатайство СК о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего сотрудника полиции Дениса Коновалова, который признался, что подбросил наркотики журналисту.

Общество Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике Шевченко участвует в презентации первой в российской истории книги о подростках-разведчиках, посвященной началу работы легендарных советских нелегалов Геворка и Гоар Вартанян.