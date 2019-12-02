Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле опровергли сообщения о допуске малых партий в Госдуму

Отвечая на вопрос журналиста об инициативе ЛДПР ввести пластиковые паспорта с графой «национальность», Песков подчеркнул, что это идея принадлежит лидеру партии Владимиру Жириновскому и неизвестно насколько она получит прикладное применение.
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с чего всё началось

Кремль придумал новый способ помочь «Единой России» на выборах в Госдуму

В администрации президента обсуждается идея допуска на выборы в Госдуму 2021 г. большого числа малых партий, чтобы «Единая Россия» получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших 5%-ный барьер.
Ведомостивчера в 16:17

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Кремль отрицает планы допустить к выборам в Госдуму большее число малых партий

Коммерсантъ06:03

«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

Интерфакс02:26

В Кремле придумали, как помочь «Единой России» выиграть выборы в Госдуму

Znak.comвчера в 21:45

В администрации президента обсуждается идея допуска на выборы в Госдуму большого числа малых партий

Эхо Москвы06:04

В Кремле нашли способ помочь «Единой России» одержать победу на выборах в Госдуму

URA.Ruвчера в 20:06

Для победы «ЕР» Кремль может допустить до выборов как можно больше малых партий

Накануне.Ruвчера в 19:24

Кремль придумал новый способ помочь «Единой России» на выборах в Госдуму

Ведомостивчера в 16:17
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Происшествия

В Новом Уренгое девочка с котом выпала из окна девятого этажа дома

ТАСС 07:35
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Космос

Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах

7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Инфопортал Зеленограда вчера в 11:10
Общество

ГИБДД исключит из экзамена на права «площадку»

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Авто

Стали известны особенности нового внедорожника Nissan Armada

RuNews24.ru 02:16
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Известия вчера в 07:21
Политика

Кремль объяснил цель закона об установке российского ПО на гаджеты

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому российский софт нужно устанавливать на такую электронную технику, как компьютеры, смартфоны, телевизоры с функцией Smart TV.
Телеканал 360° 07:21
Кино

В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом

Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Газета.Ru вчера в 07:08
Происшествия

Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области

Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
REGNUM 05:34
Политика

Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

РИА Новости 06:51
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Общество

Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках

Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
REGNUM 05:19
Армия и оружие

Россия поставила в Сербию четыре вертолёта Ми-35М

REGNUM вчера в 09:47
Музыка

Apple основала собственную музыкальную премию

Реальное время 05:21
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло начала всерьёз осуществлять своё решение сменить пол.
OvideO.ru 06:46
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
ТАСС 01:06
Шоу-бизнес

130 тысяч рублей в день тратит молодая возлюбленная Евгения Петросяна

Журналисты выяснили, что Татьяна регулярно посещает московские ЦУМ и ГУМ, где тратит примерно 130 000 рублей в день на различные покупки.
LentaChel.ru 03:20
Кино

Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
Rambler News Service 05:37
Политика

Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
РИА Новости 03:32
Футбол

Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
РИА Новости 06:35
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Глава МИД Украины надеется на Ruxit

Как сообщало ИА REGNUM, Киев с весны 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, объявивших о независимости после произошедшего в начале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса.
REGNUM 07:31
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
Sostav.ru 00:15
Происшествия

Из-за подмены анализов у виновника ДТП в Екатеринбурге завели дело

REGNUM 07:06
Футбол

Погба из-за травмы не сыграет с «Тоттенхэмом»

Француз не выходил на поле в составе «МЮ» с сентября, когда команда Уле-Гуннара Сульшера сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1). С тех пор Погба пропустил 4 матча Лиги Европы и 7 игр чемпионата Англии.
Матч ТВ 07:14
Хоккей

Шайба Прохоркина не помогла «Лос-Анджелесу» в матче с «Анахаймом»

В составе "Лос-Анджелеса" в четвертом звене на лед выходил российский форвард Николай Прохоркин, который во втором периоде забросил шайбу, сделав счет 2:3.
Матч ТВ 00:39
Политика

Трамп: Турции после покупки С-400 придется покупать самолеты у России

Президент США Дональд Трамп заявил в Лондоне после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Турция получила большие проблемы после приобретения С-400.
Московский Комсомолец 06:37
Футбол

«Уфа» хочет перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

"Уфа" хочет перенести матч 19-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом" из-за травмы главного тренера команды Вадима Евсеева.
РИА Новости 06:32
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 01:22
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров потратил миллион рублей на день рождения дочери

Миллион рублей потратил Филипп Киркоров на день рождения дочери Аллы-Виктории.
Пятый канал 01 декабря в 23:08
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