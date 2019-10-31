Политика
RT на русскомВ Кремле опровергли сообщения о нормандском саммите 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что саммит в нормандском формате будет проведён 15 ноября и будет включать в себя встречу лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Авто
Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов
32CARS.ru вчера в 02:09
Происшествия
Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Здоровье
Ученые вычислили самый опасный возраст для мужчин и женщин
Оказалось, что самым опасным возрастом у мужчин является период жизни после 40-летнего рубежа.
ToDay News Ufa 00:04
Экономика
Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии
На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было направлено $8 млрд.
РБК 12:20
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь вчера в 05:24
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну кофейного стакана в «Игре престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в саге Эмилия Кларк рассказала, как стаканчик появился там.
RuNews24.ru 09:16
Общество
Геймеры обрушили рейтинг Call of Duty из-за антироссийской пропаганды
Газета.Ru вчера в 11:07
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Музыка
Наргиз дала «пьяный» концерт в Уссурийске
Владивосток-Новости 29 октября в 21:52
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
Российская газета 04:24
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Финансы
Почему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту
Накануне комитет по операциям на открытом рынке ФРС США в третий раз подряд снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5–1,75% годовых.
RT на русском 09:36
Политика
США могут ввести санкции против Испании за поддержку Мадуро
Ранее News.ru писал, что власти Соединённых Штатов проводят подготовку к принятию новых санкций, направленных против Кубы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
News.ru 12:04
Культура
Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами его компании MALFA в эфире программы «Вечерний Ургант».
Мойка78 11:00
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Экономика
Греф: Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что после того, как ЦБ уменьшил ключевую ставку, Сбербанк понизил ставку по ипотечному кредитованию.
Аргументы и Факты 10:11
Происшествия
СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
РИА Новости 10:37
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Политика
Парламент Украины принял закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла закон, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из структуры энергетической компании «Нафтогаз».
Известия 12:41