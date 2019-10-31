Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что саммит в нормандском формате будет проведён 15 ноября и будет включать в себя встречу лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В Кремле опровергли сообщения о нормандском саммите 15 ноября

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